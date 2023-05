Közel 80 darab jármű közül lehet válogatni, amelyeket a többnyire adóügybe keveredett polgároktól begyűjtve hirdetett meg az állam. Legnagyobbrészt személyautókat, de motorokat, kisteherautókat, utánfutókat, szinte minden értéktárgyat, aminek kereke van – írja a vezess.hu.

A hagyományos árveréseket a visszaélések miatt jó pár éve megszüntették, ma már elektronikusan lehet licitálni a kiválasztott járműre. Első lépésként a Magyarorszag.hu oldal Ügyfélkapujában kell regisztrálni, majd az itt kapott az azonosítóval lehet a rövidre szabott idő alatt ajánlatot tenni.

Minden egyes autónak megbecsülik a piaci árát a NAV szakértői, amit megfeleznek, majd erről a felezett összegről indul a licit.

Az árverés meghirdetése után általában 3-6 héttel kezdődik a verseny, ami három nap alatt lezajlik. A járműveket érdemes személyesen is megnézni, amit nehézkessé tesz, hogy az ország különféle pontjain lévő helyi NAV-kirendeltségeken találhatók. A járművek apró betűs ismertetői kellemetlen információkat is tartalmazhatnak, egyes járműveknek nincs se forgalmija, se kulcsa, de a kínálatban azért akadnak a piaci ár alatti ígéretes példányok is.