A debreceni Hajdúgabona vezetője azt mondja, nem tudják a jelenlegi szinten tartani az árakat. Miközben idén Magyarországon jó minőségű és elegendő búza termett, a termelők azt egyelőre a raktárban tartják. Azt várják, hogy a 65 ezer forintról legalább 100 ezer forintra emelkedjen a tonnánkénti ár. A malmok ezt már nem tudják kigazdálkodni - írja az atv.hu.

Temaj Ardit, egy debreceni pékségnek a tulajdonosa azt mondja, hogy ha életben akar maradni, akkor kénytelen megemelni az árakat.

Hasonló a helyzet Pécsen is. Az egyik ottani cukrászdában a karácsonyi sütemények lesznek jóval drágábbak idén.

A vásárlók szerint a kenyér már most is drága. Szakemberek szerint a hazai búza az európai piacon is jól eladható, szemben a gyengébb minőségű német vagy francia gabonával, így a termelők akár külföldre is értékesíthetik a készleteiket.