Nagy-Britannia új miniszterelnöke a konzervatív Liz Truss, aki ellenfelét, a korábbi pénzügyminiszter Rishi Sunak felett aratott 81 326 – 60 399 szavazatarányú győzelmet a párt elnökválasztásában.

A 47 éves Truss, elődje Boris Johnson kormányának külügyminisztere, kampánya során gyors cselekvést ígért a brit megélhetési válság megoldására, és azt mondta, hogy egy héten belül tervvel áll elő az emelkedő energiaszámlák kezelésére és a jövőbeli üzemanyagellátás biztosítására.

Teljesítjük, teljesítjük, teljesítjük Köszönőbeszédében Truss a támogatói és párttagjaihoz irányított köszönetnyilvánítása mellett, programjának kiemelt elveiként a hitet a szabadságban, az alacsony adókban és a személyes felelősségben emelte ki. Ez most is és eddig is egyezik a britek alapvetéseivel, ezért tudnak több ciklus óta a konzervatívok kormányozni.

Truss megígérte, a pártnak ezeket az ígéreteit teljesíteni is fogja.

Szakprogramjának kiemelt elemeiként az energetikai ellátást, nem csak a mostani magas árak idején, hanem hosszútávú ellátásban is, egyben a brit egészségügyi ellátórendszerben is megvalósul mindaz, amit a konzervatívok ígértek.

Truss ígérete szerint ezeket is szállítja, teljesíteni fogja a vezetése alatt Konzervatív Párt.

Egy vasárnapi televíziós interjúban nem kívánt részleteket mondani az intézkedésekről, amelyek szerinte emberek millióit fogják megnyugtatni, akik attól tartanak, hogy a tél közeledtével nem tudják majd fizetni az üzemanyagszámláikat – írja a Reuters.

Mindezt úgy, hogy az előrejelzések szerint hosszú recesszióval néz szembe, amelyet az egekbe szökő infláció vált ki, a drágulás üteme júliusban elérte a 10,1 százalékot. Truss eddigi gazdasági üzleteiről legfeljebb olyan ellentmondás dolgok derültek ki, miszerint megnyirbálná a jegybank jogköreit, és átalakítaná a mandátumát.

Truss kampánycsapata korábban úgy érvelt, hogy az új miniszterelnök merészen megkérdőjelezi a kudarcos gazdasági ortodoxiát, és szükséges növekedést hoz a brit gazdaságnak.

Külügyi hagyaték

Truss eddigi munkásságát leginkább külügyminiszterei tevékenysége alapján lehet elismerni, és ennek nyomán se nyugodt mindenki a hivatalba lépő új brit vezető kapcsán. Truss várhatóan összetűzésbe kerül az EU-val az északír protokoll miatt. Ez abból fakad, hogy Észak-Írország az európai egységes piac része maradt, míg Nagy-Britannia kikerült onnan, s ezzel de facto vámhatár jött létre az Egyesült Királyság két része között az Ír-tengeren. Emiatt a brexiterek és nekik engedelmeskedő kormány gyakorlatilag fel akarja rúgni a belső vámkezelésről 2019-be kötött EU-brit megállapodást.

Truss azt ígéri, hogy nem változtat ezen a politikán, ám az USA főként egy ír felmenőkkel rendelkező elnök regnálása idején nem fog ez ügyben a britek mellé állni az EU-val szemben. A különleges kapcsolat a két ország között így addig „nyeklik-nyaklik” majd, amíg London nem rendezi Brüsszellel az északír protokollról folytatott vitát. Washington azt várja, hogy a brit kormány tartsa be a protokollal kapcsolatban nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Feszültség a szomszédokkal



Franciországgal mint fontos szomszéddal és szövetségessel ugyancsak kódolva van a feszültség. Komoly problémákkal kell szembenéznie Franciaországnak és Nagy-Britanniának, ha a brit miniszterelnök-jelölt nem tudja megmondani, baráti, vagy ellenséges-e a viszony köztük – mondta Emmanuel Macron francia elnök egy korábbi eseményen.

Mindezzel Truss szavaira reagált, aki szerint még nem dőlt el, Macron barát, vagy ellenség. Truss azt is elmondta: ha megválasztják, nem a szavai, hanem a tettei alapján fogja megítélni Macront.

A brit-francia feszültség öt éve, a brexit folyamatának előrehaladtával éleződött ki. A tengeri halászati jogokról szóló vita mellett Franciaország felől a szigetországba érkező bevándorlási hullám szintén sem kedvez a két ország kapcsolatának.