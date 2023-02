A CIB Lízing szakértői az idei évben is dinamikus növekedést várnak a hazai lízingpiacon, amiben ezúttal is jelentős szerep juthat a támogatott konstrukcióknak.

A Magyar Lízingszövetség adatai szerint az új szerződések összege elérte a 859 milliárd forintot 2022-ben, ami dinamikus, 18 százalékos bővülést tükröz az előző évhez képest.

A képet ugyanakkor árnyalja, hogy a megkötött szerződések száma 14 százalékkal csökkent a szervezet tagjainál, vagyis a finanszírozott összeg emelkedésében szerepet játszott az eszközök árának jelentős növekedése is.

A vállalati szektor vállalt fő szerepet

A lízingpiac növekedését a lízingszövetség adatai szerint ezúttal is a vállalati – azon belül is a kis- és középvállalkozói – szektor fűtötte elsősorban, miközben a támogatott konstrukciók súlya is jelentős a finanszírozáson belül.

A pénzügyi szolgáltató 35 százalékkal növelte új kihelyezéseit 2022-ben, amivel minden fontosabb eszközosztályban jelentősen bővült a részesedése 2021-hez képest. A teljes piacon mért részesedése az utolsó negyedévre 6,3 százalékra ugrott az egy évvel korábbi 4,7 százalékról.