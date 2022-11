Kötelező bérmegjelölés: átláthatóság helyett kiskapuk

A New York-ban állást kínáló vállalatokat immár törvény kötelezi arra, hogy bérsávot is adjanak meg hirdetésükben, az első tapasztalatok alapján azonban a cégek szándékosan széles tartományt jelölnek meg, ráadásul egyéb kiskapuk is a rendelkezésükre állhatnak, hogy megkerüljék az új szabályozást.