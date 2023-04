Minden idők negyedik legnagyobb nyereménye várja az Ötöslottón azt a szerencsést, aki 25 hét halmozódás után egymaga elviszi a 4,393 milliárd forintra duzzadt fődíjat a szombati sorsoláson – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Azt írták, az összeg a játékkedvet is fokozza: nemcsak többen, hanem többet is lottóznak.

Legutóbb 2022. október 22-én talált gazdára az Ötöslottó főnyereménye.

A tájékoztatás szerint az elmúlt fél évben több olyan szám is volt, amely nem került be a nyerőszámok közé, ilyen például az 1 és a 7, de a hatvanas számkörben négy szám is akad: a 63-at, a 64-et, a 66-ot és a 69-et sem sorsolták ki az elmúlt 25 hétben. Érdekesség, hogy a 32-es számot viszont már hatszor is kihúzták.

Az Ötöslottó történetében a leggyakrabban kihúzott hat nyerőszám egyébként az 1, a 3, a 15, a 29, a 42 és a 75.

Kitértek arra is, hogy a halmozódás előrehaladtával egyre többen teszik próbára szerencséjüket, és az is elmondható, hogy egyszerre több mezővel is játszanak. A Szerencsejáték Zrt. statisztikája szerint a halmozódás első hetéhez viszonyítva 34 százalékkal többen lottóztak, és mintegy 50 százalékkal több alapjátékot küldtek játékba a múlt héten.

Ha a szombati sorsoláson lesz telitalálat, akkor a helyesen tippelő szerencsésnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes vonalon, amelyről a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet – tudatta a Szerencsejáték Zrt.