A pár évvel ezelőtt közel 1 milliárd forintot nyert az ötöslottón, melynek nagy részét ingatlakonkba és gépjárművekbe fektették, de még így is jókora rész maradt az összegből.

A kapcsolat romlásával a válás mellett döntöttek, ám amikor a feleség a közös vagyon megosztását kezdeményezte. A pénzt mindvégig a férfi kezelte és úgy gondolta, eltitkolhatja a fennmaradt összeget, ám úgy tűlbecsülte meddig mehet el, ugyanis a vagyonközösség megszüntetésének eredményeként a tárgyalás alapján a feleség a közös vagyon rá eső részénél mintegy negyedmilliárd forinttal kevesebbet kapott.

Az ügyben a Szegedi Törvényszék már másodfokon csalás miatt elítélte férfit, és az ítéletet most másodfokon a Szegedi Fellebviteli Főügyészség is megalapozottnak ítélte, a büntetést arányosnak találta és indítványozta annak helybenhagyását. A több százmilliós csalásért, a férjre 2 év börtönbüntetést, 2 év közügyektől eltiltást, és 1,5 millió forint pénzbüntetést szabtak ki rá. A másodfokú ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést. A bejelentett fellebbezésekről a Szegedi Ítélőtábla hoz majd döntést.