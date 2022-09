A magánegészségügyi szektor a külső körülmények ellenére jobban teljesít, mint valaha - derül ki a PwC Magyarország elemzéséből. A könyvvizsgáló cég egészségügyi szakértői csapata az elérhető legfrissebb adatok elemzése mellett 2022 júniusában és júliusában felkereste a magyarországi magánszektor meghatározó szereplőit. A pandémia a kezdeti megtorpanást követően nem hogy gátló tényezője, hanem a magánegészégügy katalizátora lett, a korábbi évek növekedési üteme még tovább gyorsult:

2020-ról 2021-re a magánrendelők átlagosan 45 százalékkal növelték nettó árbevételüket – ami sokkal nagyobb növekedés, mint a 2018-2021 közötti időszak 22 százalékos emelkedése.

A piaci szereplők a PwC-nek adott válaszaikban az közölték, hogy nem számítanak a növekedési ütem visszaesésére, sőt kiemelték, hogy a magánegészségügyi piac jelenleg még nem telített, ezért a szolgáltatók terjeszkedése folyamatos.

Fokozódik a verseny az orvosokért

A 2021. január elsejétől hatályba lépett új szolgálati jogviszony 2023-ig a szakorvosok esetén 120 százalékos, szakdolgozók esetében pedig 75 százalékos bérszintemelkedést jelent. Az állami bérek már most megközelítik a magánegészségügyi szektor bérszintjeit, éppen ezért a szolgáltatók az állami béremelés hatására a tervezett béremelésen felül 15-30 százalékkal emelték az orvosi béreket, így összességében átlagosan a magánegészségügyi szektor körülbelül 20 százalékkal több bért fizet, mint az állami – ezt várhatóan befolyásolja még a jövő januárban esedékes további béremelés az állami szektorban.

Az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény és az azzal együtt érkező béremelés következtében a korábbi magán- és közfinanszírozott szektor közötti bérszakadék, ha nem is tűnt el, de szűkült, így az orvosokért folyó verseny fokozódott - derül ki az elemzésből.

Mivel a jellemző foglalkoztatási forma a magánegészségügyben továbbra is a vállalkozói jogviszony, a kataszabályok változása az egyébként is napirenden lévő béremelés mellett várhatóan további béremeléseket indukál mind az orvosok és a szakdolgozók esetében is. Ugyanakkor kitérnek arra is, hogy az alacsonyabb keresetűeknél, gondolnak itt a egészségügyi szakdolgozókra, a jövőben fizetendő közteher mértéke többszöröse a korábbiaknak, ezért a PwC szerint az ápolók lehetnek a kataváltozás az igazi kárvallottjai.

Szolgáltatások áremelkedése Vizsgálat típusa 2019-es átlagárak (forint) 2022-es átlagárak (forint) Átlagos áremelkedés (százalék) Belgyógyászat 24 480 28 717 18 Nőgyógyászat 25 780 29 711 15 Bőrgyógyászat 24 780 28 945 17 Kardiológia 23 480 28 989 24 Mellkas röntgen 8 375 10 649 27 Hasi- és kismedencei ultrahang 17 917 25 300 41 Forrás: PwC

További drágulás várható

Egyelőre az energiárak emelkedése a vizsgált időszakban még nem okozott hatást, viszont az őszi és téli hónapokban jelentkező magasabb rezsiköltségeket a magánszolgáltatók a szolgáltatási árakba fogják beépíteni.

Az elmúlt három évben a szolgáltatások átlagosan 20 százalékkal drágultak

- írta a PwC a kutatásában.

Az elmúlt időszakban az első szakorvosi konzultációk átlagos díja a húszezer forint közeli szintről harmincezer forintra drágult, de a harmincezer forintot meghaladó átlagárak elérése nem látszik távolinak. Kérdés azonban, hogy meddig építhetőek be a keletkező plusz költségek a szolgáltatások áraiba, és mikor esik vissza a magánegészségügyi ellátások növekvő keresleti tendenciája.

Expanziók sora várható

Sok magánegészségügyi szolgáltató legfőbb stratégiája az előre menekülés, vagyis a további növekedés, terjeszkedés – mivel a piac még nem telített - derül ki a PwC elemzéséből.

A magánegészségügyi piac erős növekedési pályán van, a beruházási, fejlesztési kedv a vizsgált intézmények esetében néhány kivételtől eltekintve töretlen. Ugyanakkor az infláció, a szabályozási környezet korrekciója előbb-utóbb megtörheti a meredek növekedési trendet - írja a PwC elemzése.

Kiemelik: a szektor előtt a legnagyobb kihívást a növekedési trend és a piaci méret egyensúlyának fenntartása jelenti majd a barátságtalan és erőforráshiányos gazdasági környezetben. A környezet okozta áremelés nem tolerálható végtelenségig a piacon, előbb vagy utóbb a növekedési trend fékezéséhez, majd a kereslet csökkenéséhez vezethet.

A kataváltozás vesztesei a szakdolgozók lesznek

Az adóterhek növekedése a bérek és közvetett módon a szolgáltatások árainak további növekedését eredményezheti - írja a PwC Magyarország. Példaként említik, hogy a szakdolgozók és a részmunkaidőben dolgozó orvosok adókötelezettsége a korábbi, különösen a 2020. december 31-éig irányadó kataszabályokhoz képest - ekkor vezették be a 40 százalékos különadót a 3 millió forint feletti bevételekre - jelentősen, a korábbinak akár a négyszeresére emelkedik.

Mivel az alacsonyabb keresetnél a fizetendő közteher mértéke valóban többszörösére emelkedik a korábbiakhoz képest, így a szakdolgozói réteg lehet az igazi kárvallottja a változásoknak.

