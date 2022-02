A járvány teljesen átalakított a magyar magánegészségügyet: míg korábban csak egy szűk réteg vette igénybe a laborvizsgálatokat, illetve szűrőcsomagokat, a járvány felbukkanását követően a páciensek jelentős hányada a PCR- és antigéntesztek elvégzése miatt fordult magánszolgáltatókhoz. Később a kórházak lezárásával, a műtétek elhalasztásával többen fordultak komolyabb beavatkozások miatt is az ellátókhoz.

A halasztásra került műtétekkel a kórházi várólisták hossza megnövekedett. Míg 2019-ben egy csípőprotézis-műtétre 291 nap volt az átlagos tervezett várakozási idő országosan, 2020 májusában 324 nap, s ez az időtartam is tovább növekedett: 2021 januárjában a NEAK adatai szerint 371 napot kellett országosan várni erre a beavatkozásra - írja az Index a cikkében a hátérről.

Egyre többen az állami ellátás helyett a magánszolgáltatókat keresték, ami már a szektor bevételein is látszik: a magánszektor szereplőinek bevétele 2020-ban meghaladta a 900 milliárd forintot, amely nemcsak a mind nagyobb számban a szolgáltatókat felkereső páciensekből adódik, de drasztikusan megnőtt azoknak a műtéteknek, ellátásoknak az ára, amelyekre a betegeknek hosszú hónapokat kell várnia az állami rendszerben.

Korábban csak 15-20 ezer forintos vizitekre jöttek el az emberek, vagy esetleg az 1-2 százezer forintos, egynapos sebészeti műtétekre, ma már egyrészt a (kontrollvizsgálat) vizitdíj inkább a 20-30 ezer forintos kategória, másrészt soha nem látott mértékben nőnek a műtéti beavatkozások számai a magánegészségügyi intézményekben – mondta a portálnak Rékassy Balázs egészségügyi szakközgazdász, aki szerint a terhelés miatt most a magánszektorban is emelkednek az árak. Míg tavaly másfél millió forintot kértek el egy csípőprotézis-műtétért, addigra idén ez az összeg már 2 millió forint környékén jár, amihez még plusz vizsgálati díjakat is felszámolnak.

Az állami egészségügy problémáját abban látja, hogy a dolgozók elveszítették a motivációjukat, semmi nem készteti az ott dolgozókat, hogy többet dolgozzanak. Ráadásul maguk az intézmények sem érdekeltek a várólisták csökkentésében, hiszen finanszírozást kapnak, nem teljesítményarányos bérezést.

Sok orvos ezért délutánonként átmegy egy magánklinikára, ahol 500 ezer és 2 millió forint között van egy műtét, ebből 40 százalék körüli összeget kapnak munkadíjként. Az állami ellátásban nem kapnak plusz juttatást.

Ennek eredménye, hogy bizonyos szakterületeken már most is várólista alakult ki a magán szolgáltatóknál: például hónapokat kell várni, míg egy endokrinológus szakorvos új beteget fogad, de a magán nőgyógyászati rendelésekre is nehezen lehet időpontot kapni.