A német H2FLY repülőgépgyár évek óta azon dolgozik, hogy a polgári repülés történetében ők lehessenek az elsők, akik hidrogén üzemanyaggal működő utasszállító repülőgépet adnak a világnak. Ennek az igyekezetnek az egyik legújabb állomása volt, hogy a napokban magassági világrekordot értek el négyüléses HY4-el.

A "tett" nem csupán azért érdekes, az első hidrogénüzemű utasszállító repülőgép volt, amely több mint 7000 láb - egészen pontosan 7230 láb - vagyis mintegy 2200 méter magasba vitte fel az utasait, hanem azért is, mert mindezt úgy érte el, hogy épp csak elkészült a repülőgép. Ráadásul a sikeres rekordkísérletet azzal is megfejelték, hogy a HY4 Európában elsőként teljesítette azt a kritériumot is, hogy két, polgári repülőket kiszolgáló reptér között teljesítette az útját.

Kapcsolódó A Suzuki repülő autók fejlesztésébe kezd

A Stuttgartból Friedrichshafenbe repülésről egyelőre nem publikáltak felvételeket, de a cégnek hírnevet szerző típusról hosszú, alapos (és kicsit néhol unalmas) dokumentumfilm már készült.

A Cleantechnica leírása szerint a HY4 formáját tekintve a NASA által is felkapott, ikertörzses kialakítású Pipistrel Taurus G4 repülőgép, ám míg az lítium-ionos akkuval megy, a HY4 egy hibrid, amely alacsony hőmérsékletű hidrogén üzemanyagcellás rendszerrel tölti az akkumulátorait - repülés közben.

Az üzemanyagcellában elégetett hidrogén - amit 5800 psi nyomáson tárolnak két szén-kompozit tartályban, a gép törzsében - áramot termel, amit az akkuk töltésére használnak, hogy ha a repülő 80 kW-os villanymotorja úgy kívánja, képes legyen egyből a legnagyobb teljesítmény felvételére - és leadására. A HY4 utazósebessége megközelíti a 150 km/h-t, jelenleg egy tankolással pedig 1500 km távolság megtételére képes.