Kiemelkedő, háromszoros kereslet mellett összesen 1,75 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 éves futamidejű államkötvényt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A sikeres kötvénykibocsátás azt mutatja, hogy a befektetők a háborús válság ellenére is bíznak a magyar gazdaságban – közölte a Pénzügyminisztérium kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a tranzakció több szempontból is kedvező Magyarország számára: javítja az államadósság hátralévő átlagos futamidejét, segíti a jövőre lejáró adósságok előtörlesztését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az államadósság finanszírozása több lábon álljon.

A kötvénykibocsátással a devizaadósság aránya továbbra is a teljes adósságon belül kijelölt 30 százalékos referencia-tartomány alatt marad – amely jóval kedvezőbb a 2010-es 50 százalékos szintnél. Legutóbb idén januárban bocsátott ki devizakötvényt az ÁKK, 4,25 milliárd dollár értékben háromszoros befektetői érdeklődés mellett – írták.

A magyar kormány adósságkezelői céljai változatlanok, az államadósság csökkentését folytatni kell, miközben az adósság finanszírozásában a belföldi forrásokra kell helyezni a hangsúlyt – tették hozzá.

Az elmúlt évek adósságkezelésének köszönhetően a családok arányát 3 százalékról 20 százalék fölé emeltük az adósságfinanszírozásban, valamint az államadósság kamatkiadásainak közel 80 százalékát hazai lakossági és intézményi befektetők felé fizeti az állam. A hazai megtakarítások hozzájárulnak az infláció letöréséhez és biztos alapot teremtenek a jövőbeli gazdasági növekedésnek

– fogalmazott a PM.

A mostani tranzakció sikere azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is bíznak a magyar gazdaságban. Ezt a bizalmat a hitelminősítők is igazolták: a múlt héten megerősítette a magyar államadósság besorolását és kilátását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot, várakozása szerint a magyar gazdaság jövőre visszatér a magas ütemű növekedési pályára, miközben a kormány jelentősen csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot – áll a közleményben.