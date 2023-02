Exkluzív élelmiszernek számít, és rendkívül keresett a mangalica a világ szinte minden táján. Míg idehaza egykor minden háztáji tartásban megtalálható volt a mangalica, napjainkban a hagyományos sertéshús jóval keresettebb idehaza.

A fogyasztás ugyanakkor nő, és ma sokkal jobb helyzetben vannak a mangalicatartók, mint harminc éve, amikor a kihalás fenyegette az őshonos állatot. Egyelőre a külföldi kereslet a meghatározó.

Hiába őshonos a mangalica, igazán külföldön népszerű

A különleges ízvilágú húsféle hazai népszerűsítése és a belföldi fogyasztás ösztönzése érdekében 2023. február 6 és 21. között kéthetes kampányt indít az az Agrármarketing Centrum (AMC), az Agrárminisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete – közölte az AMC a kampány hétfői beharangozó eseményét követően.

A mangalica – bár minősége miatt magasabb árkategóriás terméknek számít – egyáltalán nem luxusélelmiszer, az egészségtudatos étrendbe is beilleszthető, érdemes rendszeresen fogyasztani.

Ráfér a támogatás az ágazatra

A világpiaci változások és az elmúlt évek válságos időszakai nehéz helyzetbe hozták a sertéságazatot is.

A takarmány- és az energiaárak 2021 óta tartó emelkedése, az Ukrajna elleni orosz háború gazdasági következményei és a tavalyi rendkívüli aszály miatt a sertéságazat versenyképes működése ma kulcskérdés

– hangsúlyozta Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Kiemelte: a kormány minden eszközzel segíti a termékpálya hatékony működését. A drasztikus takarmány- és energiaár emelkedés miatt 2022-ben a kocatartó vállalkozások egy új támogatási program keretében egyedenként 20 ezer forint egyszeri támogatást kaptak.

A sertéstartók számára továbbra is elérhető a Krízisbiztosítási Rendszer, amely egyéb termelési kockázatok – az állat-, és növénybetegségek, a piaci árak csökkenése, a piacvesztés, az árfolyamváltozások, vagy a termelés során felmerülő költségek növekedése – okozta váratlan jövedelemcsökkenést részben ellensúlyozza – tette hozzá a helyettes államtitkár.

Nem legyőzhetetlen a hagyományos sertés

A szakemberek szerint ha egy vasárnapi ebéd hozzávalóin gondolkodunk, még mindig előbb vásárolunk hagyományos sertéshúst, mint mangalicát. A belföldi fogyasztás így is növekvő tendenciát mutat.

Mangalicából évente körülbelül 300 tonna fogy belföldön. Ennek egyharmada az éttermekben és a bolti értékesítésből kerül az asztalra, kétharmadát közvetlenül a termelőktől szerzik be a fogyasztók.

Tóth Péter, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének elnöke elmondta: az ágazat jövője szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy a hazai fine dining éttermek is nagyobb arányban tűzzék étlapra a mangalicát és a legdrágább külföldi éttermek után a hazai vendéglátók is bátran felhasználják ezt a prémium alapanyagot.

A belföldi fogyasztás növelése fontos cél, hiszen a mangalicahús 60 százaléka exportra megy. A mangalica legnagyobb felvevője továbbra is Spanyolország, de fontos célország Románia, Németország, Franciaország, Anglia, Szingapúr és Hongkong.

Nem az első kampány szól a mangalica mellett

Az ágazat szereplőinek támogatásán felül az Agrárminisztérium az Agrármarketing Centrummal közösen minden évben szervez marketingkampányokat, a mangalicahús fogyasztásösztönzésére már 2019 óta.

A most induló médiakampány több csatornán is célozza a fogyasztás ösztönzését – részletezte Giczi Gergely, az AMC ügyvezető helyettese. A médiahirdetések mellett kóstoltatással és nyereményjátékokkal is fokozni kívánják az érdeklődést. A nyereményjátékban résztvevőknek 2023. február 13-19. között kell helyesen válaszolniuk a kérdésekre, közöttük pedig egy mangalicatermékekkel teletöltött hűtőszekrényt sorsol ki az AMC.

„A kampány legfőbb célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet erre a különleges élelmiszerre, amely minőségében, textúrájában és beltartalmi értékeiben is többet tud nyújtani, mint a hagyományos sertés. Nem tagadjuk, ez az árából is látszik, prémium élelmiszer, de olyan magasfokú gasztronómiai élményt nyújt, amely miatt érdemes gyakrabban beiktatni az étrendünkbe a mangalicát” – tette hozzá Giczi Gergely.