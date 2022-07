Örvénybe került a magyar gazdaság, zsugorodhat a GDP

Az év végére már egy technikai recesszió is valószínű a magyar gazdaságban, vagyis két egymást követő negyedévben is zsugorodhat a GDP. Az első két negyedévben azonban még kitartott a lendült és bővülhetett a magyar konjunktúra az elemzők szerint. A legnagyobb kihívást a magas energiaárak és az infláció jelentik, de a rezsicsökkentés kivezetése is megütheti a háztartásokat.