Sok kérdés még tisztázatlan a közelmúltban bevezetett honvédelmi szolgálati juttatás körül, összességében pedig vegyes volt a fogadtatása annak a kormányrendeletnek, amelyet a Magyar Honvédség állományfiatalításának céljával lépett hatályba a múlt héten – tudta meg a Napi.hu

A legmagasabb rangúakat már elküldték

A kormányrendelet értelmében elküldhetik a honvédségtől azt, aki elmúlt 45 éves, és legalább 25 évet töltött tényleges szolgálati viszonyban. Ez esetben a nyugdíjáig hátralévő időben – 65 éves koráig – szolgálati juttatást kap az érintett. Azt, hogy egész pontosan hány embert érinthet a leépítés, azt egyelőre nem lehet tudni.

Információink szerint eddig valamivel több mint száz főt érintett a leépítés. A honvédelmi szolgálati juttatás fogadtatása vegyes volt.

Azt, akit elküldenek az állományból a kormányrendelet értelmében az utolsó illetményük 70 százalékát is megkaphatják honvédelmi juttatás formájában. A megjelent kormányrendelet ugyanakkor sok részletet nem tisztáz.

Sok a nyitott kérdés az új juttatás körül

Nem lehet tudni egyebek mellett, hogy az összeg bruttó, vagy nettó, vagyis terheli-e személyi jövedelemadó, illetve társadalombiztosítási járulék. Úgy tudjuk, hogy maga a juttatás a legtöbb érintettnél meglehetősen magas összegű, mivel a honvédségnél havonta akár több mint egymillió forintos fizetést kaptak.

További kedvezmény, hogy azok, akik szolgálati lakásban laknak, továbbra is jogosultak lesznek annak használatára, szerződésük határozatlan időre módosul.

Azt már tisztázta egy újabb kormányrendelet, hogy a kiemelt honvédségi egészségügyi ellátásuk is megmarad azoknak, akiket most a nyugdíj előtt elküldenek, és a családtagjaik is igénybe vehetik a kiemelt ellátást.

Vegyes fogadtatás

A honvédségi juttatás feszültséget is okozhat azok körében, akik korábban távoztak és juttatásuk jóval alacsonyabb, mint a jelenlegi kormányrendelettel leszerelőké.

A Napi.hu úgy értesült, hogy megalapozott az intézkedés, már régóta lehetett tudni, hogy előbb utóbb szükség lesz létszámcsökkentésre a magasrangú tisztek körében.

Fiatalít a miniszter a Magyar Honvédségnél

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter január 17-én számolt be az aznap megjelent kormányrendeletről, ami alapján

az érintett szervezeteknél szolgálatot teljesítő azon katonák szolgálati viszonyát, akik a 45. életévüket betöltötték és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkeznek, a honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel és kéthavi felmentési idővel megszüntetheti.

A rendeletmódosításra azért volt szükség, mert a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint a szolgálati viszony csak akkor szüntethető meg felmentéssel, ha létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt a katona „további szolgálatára nincs lehetőség”, vagy ha teljesítménye, egészségi vagy pszichikai állapota miatt, illetve nemzetbiztonsági okból szolgálati beosztásában nem foglalkoztatható tovább.

A Honvédelmi Minisztérum korábbi közleménye szerint

a modern fegyverrendszerek, hadműveleti és harcászati eljárások alkalmazásához,

az ezekhez kapcsolódó kiképzési és gyakorlatozási feladatokhoz,

valamint a sikeres toborzáshoz elengedhetetlen egy jól felkészült, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, fiatal tiszti és altiszti állomány. Annak érdekében pedig, hogy a fiatalok előreléphessenek, szükség van a parancsnoki és tiszti állomány átalakítására.

Hozzátették: a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet célja a Magyar Honvédség parancsnokságainak, alakulatainak és támogatói szervezeteinek, valamint a Honvédelmi Minisztérium katonai állományának fiatalítása.