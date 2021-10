A kormány még ebben a hónapban dönthet arról, hogyan értékeli a Záhony Logisztikai és Ipari Konzorcium (CELIZ) záhonyi vasútlogisztikai fejlesztési terveit, miként támogatná, és a megvalósítás milyen módjában érdekelt – mondta a Világgazdaságnak Csomós Norbert, a MÁV-Railway Engineering Corporation Kft. (MÁV-REC) által vezetett projekt igazgatója.

Nem csak egy terminál fejlesztéséről van szó, hiszen egy terminál önmagában súlytalan, súlya magának a létesítményt is magában foglaló olyan útvonalnak van, amelyen a mostaninál sokkal több beérkező kínai áru továbbítható a jelenleginél olcsón. Ennek egyik jövőbeni feltétele a Budapestet elkerülő V0 vasút megépítése és közvámraktár létesítése.

Az idő azonban ellenünk dolgozik, minden nap számít, hiszen fejlesztenek a lengyelek, a szerbek, a törökök és az irániak is. Lengyelországban egyedül a vasúti infrastruktúrára 110 milliárd forintnyi pénzt fektetnek 2028-ig, hogy a mostani, napi 15 vonat helyett akár 45-öt is fogadhassanak.

Csomós Norbert elutasította a napilap feltevését, miszerint a projekt akár részben is kínai pénzből vagy kínai hitelből valósulna meg. A kínai fél a legfontosabb tag a kínai árualapok megszerzése miatt és azért, hogy a projekt Kínából is látható, érthető, elfogadott és továbbra is támogatott legyen. Úgy tudja, hogy a kormány szándéka szerint magyar forrásból és magyar vállalatok bevonásával bontakozik majd ki a CELIZ-projekt.