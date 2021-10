A Magyar Nemzeti Bank (MNB) havi rendes kamatdöntő ülésén 15 bázisponttal 1,80 százalékra emelte az alapkamatot.

A monetáris tanács szeptemberben meglepte a piacot, lévén folytatta a kamatemelési ciklust, a magas infláció ellenére mégis kisebb, 15 bázispontos emelés mellett döntött. Virág Barnabás alelnök akkor ki is jelentette, hogy ez az emelési lépték tekinthető onnantól irányadónak.

Mivel az MNB iránymutatása szerint továbbra is folytatja a kamatemelést, lévén idén átlagban is a 3 százalékos középtávú cél tűréssávja felett alakul az infláció, a mostanit is további emelések követhetik.

Szemben a fallal

Az MNB változatlanul nehéz helyzetben van. Idén 7, de akár 8 százalékos növekedés sem elképzelhetetlen a gazdaságban, ami bőven cél feletti inflációt is magával hoz. Szeptemberben 5,5 százalékos inflációs rátát mért a Központi Statisztikai Hivatal, az MNB saját előrejelzései szerint novemberben 6 százalék közeli csúcs lehet.

Az MNB-nek alap mandátuma szerint muszáj szigorítania, miközben a kormányzati intézkedések további inflációs nyomást teszek az amúgy is túlpörgő gazdasági folyamatokba.

A kamatemelés mellett az MNB többek között a kivonulását is bejelentette a pénzpiacokról, fokozatosan, a piaci folyamtokra reagálva rugalmasan leépíti eszközvásárlási programját. Ezzel most épp az amerikai jegybank ütemezéséhez van közelebb, máskor leginkább az Európai Központi Bank döntéseit igyekszik szorosabban követni a monetáris tanács.

Napirenden a meglepetés

-Az utolsó ülést követően nem javultak, sőt inkább romlottak az inflációs kilátások, és a forint is gyengült. A választások előtti költségvetési intézkedések, a továbbra is fennálló komoly kínálat oldali feszültségek és az energiahordozók drágulása mind olyan tényező, ami a felfele mutató inflációs kockázatokat erősíti. Mindezek alapján gond nélkül indokolható lenne a gyorsabb ütemű szigorítás (amit egyébként a cseh jegybank már megtett), ami azonban éles ellentétben állna a csupán néhány hete bejelentett 15 bázispontos irányadó lépésközzel – írta a kamatdöntést megelőzően a CIB Bank vezető elemzője Trippon Mariann.

Az infláció gyorsulása miatt az erőteljesebb kamatemelések bevezetésével számolt októberben, vagy az év hátralevő részében az ING és Raiffeisen is.

Ezt indokolná a forint gyengülése, ami éveken keresztül az infláció hiányában nem aggasztotta a tanácsot, mostanra viszont már komoly hajtóerős miden egyéb tényező mellé, amelyek az árak emelkedését indokolják