Ezekben a bizonytalan, háborús időkben és a történelmi léptékű aszály ellenére a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület azon dolgozik, hogy a szójával kapcsolatos tudást a gyakorlatba is átültesse. A középtávú és a hosszú távú kilátásokat tekintve is megvan a fejlődési potenciál az ágazatban, megvan hozzá a megfelelő tudás, valamint a szándék és a lehetőség is - mondta Nagy István agrárminiszter Magyar Szója Roadshow hédervári állomásán a minisztérium közleménye szerint.

A versenyképesség folyamatos erősítéséhez nélkülözhetetlen az ágazat modernizálása és hosszú távon fenntarthatóvá tétele, amire az eddigi együttműködések erősítésével és kiterjesztésével jó esély van.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy a szójatermesztőket továbbra is támogatja az agrárkormányzat.

Az EU is szépen támogatja

Különösen fontos számukra, hogy megmaradnak a termeléshez kötött támogatások. A fehérjenövények termelői számára rendelkezésre álló, a közvetlen támogatási keret 2 százalékát kitevő összegből az eddiginél nagyobb mértékben részesülnek a szemes fehérjenövények. Ennek következtében várhatóan 13 millió euróról 15,9 millió euróra emelkedik az éves keret.

A szemes fehérjenövények esetében a tervezett fajlagos érték 2023-tól hektáronként 237 euró, minimumértéke hektáronként 163 euró, maximumértéke pedig hektáronként 302 euró. A támogatások forintban kifejezett értékét a jövőben is évről évre a mértékrendelet rögzíti majd – emlékeztetett a miniszter.