Az Allianz biztosítótársaság nagy mintájú felmérésében azt vizsgálta, mik az emberek vágyai, céljai és ezek megvalósítására meddig gyűjtenek, illetve, milyen meghatározó élethelyzetekre készülnek fel, és hogyan.

A kutatás eredményei szerint a magyarok leginkább hosszú, tartalmas életre vágynak (11,3 százalék), de ez csak 25 éves kortól válik igazán fontossá számukra.

Alapvetően lényeges az egészséges életmód és jó közérzet is (11 százalék), hiszen hosszú életet így érdemes igazán élni.

A vágyaink listáján a pénzügyi biztonság összességében a harmadik helyen (10,5 százalék) szerepel, viszont kor és nem viszonylatában ennél előkelőbb helyre kerül.

A 25-40 éveseknek ugyanis az az elsőszámú prioritás, hogy anyagilag megalapozzák a jövőjüket.

A nemeket tekintve pedig a férfiaknak fontosabb a pénz (10,3 százalék), mint az egészség (9,4 százalék),

a nőknél ez viszont pont fordítva van (egészség: 11,7 százalék kontra pénz: 10,6 százalék).

A lelkieket megelőzik az anyagiak

A személyes beteljesülés elérése legfőképp 25 és 40 éves korunk között mozgat minket,

az egyensúly és a harmónia megteremtése az élet minden területén pedig 56-64 évesen a legfontosabb számunkra.

mély baráti kapcsolatokra 18-24 évesen, illetve 40 éves korunk után vágyunk.

A válaszok alapján a saját otthon a hetedik legnagyobb vágyunk az életben, az életkori sajátosságokból adódóan főként a 18 és 40 éves korosztály számára.

A lakás után jöhet az érzelmi kapcsolat és a család.

Talán nem is gondolnánk, de a férfiak számára fontosabb a szerelem, mint a nőknek. A családalapításon már 18 évesen is sokat gondolkozunk, ám ez összességében csak a lista végén szerepel. A szakmai sikerekre és elismerésekre döntően 41-55 éves kor között fókuszálunk.

Autó vs nyugdíj

A kitöltők közül korosztálytól függetlenül mindenkinek az általános tartalék képzése a legfontosabb (19,2 százalék);

ezt követi az utazás, pihenés (15,9 százalék);

majd a lakásvásárlás vagy -felújítás (12,5 százalék).

Érdekes, hogy bár a saját lakás megszerzése a 25-40 évesek számára a második legfontosabb cél, utazásra ez a korosztály mégis szívesebben gyűjt, mint otthonteremtésre.

A Z-generáció számára viszont ugyanannyira fontos félretenni lakásra, mint autóra (13-13 százalék). Az autó nyújtotta mobilitás több szempontból is prioritást élvez, ugyanis

minden válaszadó szívesebben spórol autóra, mint a nyugdíjára (8,2 százalék vs 7,4 százalék),

és csak 56 éves korunk felett kapunk észbe, jellemzően ebben a korcsoportban egyenlítődik ki az egymáshoz viszonyított arány. A megtakarítási célok kapcsán az egészségügyi kiadások is az élmezőnyben szerepelnek (9,7 százalék), ezekre a nyugdíjas korosztály gyűjt leginkább.

Évtizedekig gyűjtögetünk szeretteinkre és magunkra

A kutatásban résztvevők visszajelzései alapján a legkevesebb ideig (1-2 év) utazásra és pihenésre gyűjtünk (26,7 százalék);

a leghosszabb ideig, több mint 20 évig pedig nyugdíjra;

tanulásra jellemzően 1-2 évig, autóra és egészségügyi kiadásokra 2-3 évig spórolunk;

a gyerekek jövőjének megalapozására és az idős szülők támogatására 5-10 éven át teszünk félre;

az esküvőnkre viszont akár 10-15 évig is;

gyerekvállalásra, illetve idősebb korban a gyerekek, unokák támogatására 15-20 éven keresztül takarítunk meg.

A céljaink közül a lakásvásárlásra készülünk fel a legalaposabban (15,4 százalék), ezután pedig

az érettségi vagy a főiskolai/egyetemi diploma megszerzése az a mérföldkő az életünkben, amire a legtöbbet készülünk (14,8 százalék) – többet, mint a családalapításra (10,8 százalék).

Figyelemre méltó az is, hogy a férfiak jobban megfontolják az autóvásárlást, mint a szülővé válást (13,5 százalék vs 7,8 százalék), egy fontos vizsgára (nyelvvizsga, jogosítvány, egyéb szakmai bizonyítványok) pedig többet készülünk, mint a nyugdíjas éveinkre (10,1 százalék vs 8,8 százalék).