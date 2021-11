A válaszadók az idén egy ajándékra átlagosan 9017 forintot szánnak, ez mintegy 600 forinttal elmarad a tavalyi hasonló adattól. Ez ugyanakkor nem meglepő, hiszen a megkérdezettek idén karácsonykor több embert terveznek megajándékozni: míg 2019-hez képest 2020-ra átlagosan 8-ról 5-re csökkent a megajándékozottak listája, addig 2021-ben átlagosan 7 embernek terveznek karácsonyi ajándékot vásárolni.

A megkérdezettek 62 százaléka elsősorban párjának, férjének, feleségének tervez ajándékot venni, emellett a válaszadók 26 százaléka párja rokonságát, 20 százaléka pedig barátait tervezi megajándékozni. Az átlagosan több mint 60 ezer forintos keret közel 28 százalékát a gyerekek ajándékaira szánják a válaszadók.

A felmérés alapján a koronavírus-járvány a tavalyi karácsonyi szezonban átrajzolta a slágertermékek körét : egy évvel ezelőtt a három legnépszerűbb ajándék a ruházati cikk, a játék, valamint a szépségápolás és kozmetikum volt. Az idén - a járvány előtti évekhez hasonlóan - ismét a szórakoztató elektronikai termékekre van a legnagyobb az igény, ezt követik a ruházati cikkek és a játékok.

Tavaly a járványügyi korlátozások miatt az ajándékok beszerzése minden korábbi évnél erőteljesebben támaszkodott az online értékesítésre. Az online kiskereskedelem többek között az év végi rekordforgalmaknak köszönhetően tudott Magyarországon 45 százalékkal bővülni.

Az Árukereső.hu megbízásából a GKI Digital októberben készített online, reprezentatív felmérést 1575 ember bevonásával. A kutatás immár hetedik éve vizsgálja a felnőtt lakosság karácsonyi ajándékvásárlási terveit, szokásait.

Plázázni mennek

A közlemény szerint bár elkezdődött a járvány negyedik hulláma, az elmúlt hónapok lazításai és a 60 százalék körüli átoltottság bátrabbá, optimistábbá tette a lakosságot, ismét megteltek a vendéglátóhelyek, bevásárlóközpontok, és az idei ünnepi szezonban az ajándékvásárlásban nagyobb teret kaphat a hagyományos kereskedelem. Míg tavaly az ünnepi szezonban a válaszadók 86 százaléka tervezte az ajándékok beszerzését webáruházból, az idén ez az arány 77 százalékra csökkent, és a tavalyi 49 százalékról 57 százalékra nőtt azok aránya, akik bevásárlóközpontokban, plázákban szeretnének vásárolni.

Még ennél is többet költhetnek a magyarok

A novemberben kifizetésre kerülő, egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémium - amelynek hatásával a felmérés idején nem számoltak - még tovább emeli mintegy 2,5 millió nyugdíjas szabadon elkölthető jövedelmét, így esetükben az extra juttatás hatása a karácsonyi költségvetésben is felfelé tolhatja az eredeti terveket. Ezen extra költések hatása várhatóan elsősorban a hagyományos kiskereskedelemben csapódik majd le.

A jövő év elején esedékes szja visszatérítés is okozhat már az idén is további előre nem tervezett, és most még nehezen mérhető vásárlási lázat, ám ez elsősorban az áruhitelfelvételi kedvet serkentheti, illetve a megtakarítással rendelkező háztartásoknál eredményezhet bátrabb költekezést - közölték az MTI szerint a felmérés készítői.