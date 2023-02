Magyarországot emlegette negatív példaként Linda Thomas-Greenfield is, az Egyesült Államok nagykövete a New York-i ENSZ-székházban múlt hét végén tartott magas szintű ülésen, ahol az antiszemitizmus elleni globális erőfeszítésekről beszéltek. Linda Thomas-Greenfield kijelentette, amíg Ukrajnában zsinagógákat ér orosz rakétatámadás, addig Magyarországon holokauszt emlékművet rongálnak vandálok – számolt be az Index.

A magyar delegáció az ülésen nem kapott felszólalási lehetőséget, a magyar nagykövet így az ülést követően jelezte, hogy véleménye szerint alaptalan állítások hangzottak el.

Az amerikai képviselet zárt ajtók mögött végül elismerte, hogy hibáztak és valójában Svédországban történt az incidens, amikor megrongálták Raoul Wallenberg szobrát.

A magyar nagykövetség ezt követően nyilvánosság előtti helyreigazítást kért az Egyesült Államok képviseletétől, ez azonban kizárólag olyan formában történt meg, hogy a beszéd hivatalos leiratában áthúzták a Magyarországra vonatkozó részt.

Az Index felkereste Paczolay Mátét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivőjét, aki felháborítónak nevezte a történteket. Hozzátette, hogy a magyar külügyi vezetés értesülései szerint valószínű, hogy az amerikai nagykövet beszédírója tévesztett.

Paczolay Máté furcsállja, hogy egy egyszerű tévesztés után a képviselet miért nem ad ki nyilatkozatot a helyzet rendezése érdekében. Utalt rá, hogy ezt hajlik inkább szándékos csúsztatás jeleként értelmezni.

A külügyi szóvivő szerint az egész esemény komolyan vehetőségét megkérdőjelezi, hogy egy antiszemitizmussal foglalkozó kiemelt jelentőségű ülésen minden körültekintést nélkülözve valótlanságokat lehet állítani egy országról a teljes diplomáciai kar jelenlétében mindenféle következmény nélkül.

Paczolay Máté hangsúlyozta, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és minden magát nyíltan zsidónak valló személy biztonságban érezheti magát az országban.