A járvány kezdete óta összesen 830 725 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte szerda reggel a koronavirus.gov.hu.

Ez azt jelenti, hogy a kedd reggeli helyzethez képest 814 új esetet azonosítottak, szemben az egy nappal korábbi 455 fős emelkedéssel. Szerda reggelre meghalt 10 beteg (egy nappal korábban 17 beteg), így a járvány halálos áldozatainak száma 30 330 főre emelkedett.

A kormányzati járványportál tájékoztatójából kiderül továbbá:

a gyógyultak száma 789 705 főre,

az aktív fertőzöttek száma pedig 10 690 főre emelkedett.

737 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 116-an vannak lélegeztetőgépen.

A pozitív tesztek aránya az utóbbi napokban fokozatosan nőtt, a legfrissebb adatok szerint a tesztek 5,78 százaléka hozott pozitív eredményt.





Az oltási program eredményeként szerda reggel 5 913 862, közülük 5 685 596 fő már a második oltását is megkapta, 928 ezren pedig már a harmadik adagon is túl vannak. A magyar hatóságok továbbra is azt kérik, hogy aki eddig nem oltotta be magát, mindenképp tegye meg a járvány visszaszorítása érdekében.