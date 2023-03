Ma átlagosan 58 napot kell várni szakemberre Magyarországon. Egy éve még 138 nap volt a várakozási idő. Ha tovább csökken a kereslet, félő, hogy újra felerősödik a szakemberek kivándorlása – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Ez drasztikus, 42 százalékos esés a múlt évi adatokhoz képest.

Hozzátette: jobban hangzik, hogy fél év helyett már csak két hónapot kell várni egy szakemberre.

A munkadíjak már európai szinten vannak, négyzetméterenként 8636 forintot kérnek el átlagosan a szakemberek, és kétharmaduk további áremelést tervez idén, ami nagyságrendileg 14 százalék körüli lesz – derült ki az építőipari cég friss kutatásából.

A munkadíjak az ország különböző megyéiben azért eltérnek, Pest megye és Budapest a legdrágább, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 5-6 ezer forintot kérnek szakemberek.

2022-ben a Mapei Kft. magyarországi árbevétele nettó 33,5 milliárd forintot ért el, ami 20,9 százalékos emelkedést jelent. Referencia épületeik között van a Pick Aréna, a Néprajzi Múzeum, a Majki Remeteség és a Mol Campus is – sorolta az ügyvezető.

Érezhető a visszaesés a lakossági piacon, a magánépíttetők kivárnak, sokan reménykednek valamilyen beruházási támogatásban, mint az otthonfelújítási program volt.

Pesten kevesebbet, vidéken többet kell várni

A legmagasabb a szakemberhiány Békés megyében, a várakozási idő 83 nap, és Győr-Moson-Sopron megyében 75 nap. Budapesten 60, Pest megyében 64 napot kell várni szakemberre. A legalacsonyabb Komárom-Esztergom és Tolna megyékben a szakemberek vállalási ideje, mindössze 38 nap.

Minél nagyobb munkáról van szó, annál hosszabb a várakozási idő. Az apróbb javítások várakozási ideje átlagosan 46 nap, a kisebb kivitelezéseké és felújításoké 56 nap, a közepes beruházásoké 66, a nagy beruházásoké 71 nap.

Egyes szakmacsoportokban így néznek ki a várólisták:

a generálkivitelezőkre kell a legtöbbet várni, 75 napot,

kőművesre 70 napot,

bádogosra 49 napot,

ácsra 45 napot,

és egy burkolóra 65 napot kell várni.

A legkevesebb a víz- és gázszerelők vállalási ideje, 27 nap, az épületgépészé 33 nap, a villanyszerelőé 40 nap.

A nemzeti tűzép koncepcióra reagálva Markovich Béla azt mondta: meg vannak Magyarországon azok a szakmai szervezetek, melyek képviselik a gyártók jogait érdekeit, ez a kormányzati elképzelés jelenleg még csak egy koncepció.

Hozzátette: a szövetségek megtették már az észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban.

Globális eredmények

2022-ben az Mapei Csoport globális árbevétele megközelítette a 4 milliárd eurót, 2021-ben 3,3 milliárd euró volt, mondta Veronica Squinzi, a Mapei Csoport vezérigazgatója a tavalyi évről.

Az építőipari cég 57 országban több mint 100 leányvállalata van 86 termelőüzemet működtetnek. A cég stratégiája, hogy ha több mint 400 kilométert kell utaznia egy terméknek, akkor nem lennének elég versenyképesek

Az olaszországi gyökerekkel rendelkező vállalat 86 éve létezik, eleinte festékeket állítottak elő, aztán az építőanyagok világában vetették meg lábukat, majd a hidegburkolás, a kerámialapok területén találták meg a helyüket.

Az első nemzetközi céget Kanadában hozták létre, az első nagy megrendelésük a montreali olimpia uszodáinak burkolata volt.

Fontos a Mapei számára a kutatás-fejlesztés, a fenntarthatóság, az innováció, a klímaváltozás elleni harc, amihez úgy járulnak hozzá, hogy megnövelik a termékeik élettartamát, tartósabb és energiahatékonyabb épületekben gondolkodnak.

Kérdésre válaszolva elmondta: hosszú évek óta jelen van a Mapei az ukrán piacon egy helyi céggel. Most komplikált a helyzet, de amint lehetőség lesz Ukrajnában is nyitnak egy gyárat, de konkrétumot nem tudott mondani. Mindenképpen részt akarnak venni az ország újjáépítésében, de most mindenek előtt a dolgozóik biztonsága a legfontosabb.