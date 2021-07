Drágulásra készülnek az édességgyártó vállalkozások, de a termelés korszerűsítésével megőrizhetik a versenyképességüket - mondta a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnök, a szervezet sajtótájékoztatóján. Sánta Sándor szerint az édesipari alapanyagok árait ma még döntően tőzsdei tényezők befolyásolják, de hamarosan számolni kell az éghajlatváltozás következményeivel is.

Az érdekképviselet vezetője rossz előjelnek tekinti, hogy a többszörösére nőtt az aszályfenyegetettség a kakaóbab legfőbb termőterületein, Afrikában, Indonéziában és Dél-Amerikában. Hosszú idő után drágulni kezdett a cukor, a munkaerő költségei szintén emelkednek, emellett a csomagolóanyagok beszerzése és a nemzetközi szállítás is egyre nehezebb. Az azonban jó hír - mondta Sánta Sándor -, hogy a magyar élelmiszeripart fellendítető támogatásokból az édesipar is jelentős összegekkel részesülhetett. Így egyre több magyar vállalkozás értékesíthet külföldön. Az üzemi fejlesztéseket azonban továbbra sem szabad elhanyagolni, mert a termelést a versenyképességi szempontok mellett egyre inkább meghatározzák a fenntarthatósági követelmények, ezért a gyártástechnológia fejlesztése mellett a vízfogyasztás, vagy a csomagolóanyag-felhasználás csökkentésébe is érdemes beruházni - magyarázta az elnök.

Felkai Beáta, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszergazdasági és eredetvédelmi főosztályának vezetője hozzátette, hogy az édesipar az élelmiszeriparon belül az egyik leginnovatívabb terület, amely a mennyiség helyett egyre inkább a minőségi termelésre törekszik.

Európai uniós szinten több mint 13,5 ezer cég érdekelt az édességgyártásban, 99 százalékuk kis- és közepes vállalkozás, kibocsátásuk mennyisége 14,7 millió tonna, értéke csaknem 60 milliárd euró. Ebben a közegben a magyar exportkilátások kedvezőbbek lettek a korábiaknál, Felkai Beáta szerint az élelmiszeripari vállalkozások versenyképessége erősödik, és tavaly a feldolgozóiparon belül ez volt az egyetlen olyan terület, amely elkerülte a visszaesést. hozzátette: nem a legjelentősebb szereplője ennek a piacnak az édesipar, de az megerősíti a pozícióját, hogy a hatékonysága évről-évre javulni tud.