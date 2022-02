Az egészségügyi szakdolgozóknál, a pedagógusoknál és a rendőröknél azonnali béremelést terveznek, akkorát, amivel meg lehet állítani az elvándorlást a szakmákból - szemlézte Márk-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje Partizánnak adott interjúját a 444.hu.

Márki-Zay a hetedik frakcióról szóló ötletének elengedéséért cserébe 60 pontos javaslatcsomagot fogadtatott el az ellenzéki pártokkal, aminek része volt például, hogy a vállalkozóknál töröljék el a kötelező kamarai tagdíjat, tartsanak népszavazást az új alkotmányról és kezdjenek bérlakásprogramba. A bérlakásprogrammal kapcsolatban megjegyezte, hogy az uniós támogatással felújított bérlakások jelentenék az igazi rezsicsökkentést, mert ezzel valóban a rászorulókat támogatnák, nem pedig a gazdagok úszómedencéinek fűtését.

További élelmiszeráfa-csökkentés is terveznek, olyan élelmiszereket akarnak kiválasztani, amelyekkel a szegényebbeken segítenek; ez 60 milliárdos bevételkiesést jelentene.

A program egységbe foglalása még zajlik, főként Surányi György korábbi jegybankelnök számolja ki az egyes intézkedések költségeit.

Márki-Zay bejelentette, hogy a személyi jövedelemadó kulcsa nem lesz magasabb a mostaninál, viszont az alacsonyabb jövedelmekre (minimálbérre) egy kisebb kulcs vonatkozik majd.

A kínai vasút, Paks 2 és a Fudan építésével kapcsolatban azt mondta, hogy először meg kell ismerni a most titkos szerződéseket, hogy kiderüljön, milyen feltételekkel lehetne felmondani ezeket. De olyan forgatókönyvet is el tud képzelni, hogy például a Budapest-Belgrád kínai hitelből épülő vasút kérdésében felmondás helyett újratárgyalnák a kínaiakkal a feltételeket, hogy az a magyaroknak is megérje, ne csak a kivitelező Mészáros családnak és a Kínai Kommunista Pártnak. Paks 2 esetében szintén inkább a feltételek észszerűsítését hangsúlyozta; Márki-Zay szerint van helye az atomenergiának Magyarországon.

A trafikmutyiként közismerté vált dohánykereskedelmi átalakítást, az értékesítési monopóliumot az új kormány megszüntetné. „Az a cél, hogy az élelmiszerboltok kereskedhessenek, ők adhassák el a dohányt. Tehát azt a monopóliumot, amit odaadtak ezeknek a kereskedőknek, ezt szeretnénk felszámolni” - mondta Márki-Zay.

A földviszonyok átrendezését abban az esetben tudja elképzelni, ha törvénytelenségek derülnek ki, „és ez nem zárható ki, tekintettel arra, hogy hivatalosan mondjuk a 300 hektáros fölső határt meg a helyben lakást nagyon sokan nem tekintették célnak". Ehhez képest 45 ezer hektár halmozódott fel Mészáros Lőrinc és családja kezében. "Bizonyos esetekben felmerülhet a vagyonelkobzás gondolata is” - mondta Márki-Zay.

Az egyetemek és vagyonuk alapítványi kiszervezését is törvénytelennek tartja a politikus, mivel az köztulajdont érintett, és a kuratóriumokba csak fideszes jelöltek kerültek, akik élethosszig pozícióban maradhatnak. Ez ellentétes Márki-Zay szerint az alaptörvénnyel.