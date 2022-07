Július 16-án, szombaton kezdődik az 50-es villamos vonalának felújítása – írja hírlevelében a Fővárosi Önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy hamarosan az Üllői úton is találkozhatunk a CAF villamosokkal, amelyek a több mint húsz éve forgalomban lévő, eleve használtan vásárolt hannoveri villamosok helyett közlekednek majd.

Ehhez a vágányokat és az áramellátási rendszert is fel kell újítani, hiszen a CAF-villamosok már légkondicionálóval is el vannak látva. Több helyen a felsővezeték tartóoszlopait is cserélni kell. A Határ úti és a Béke téri végállomások mellett a Szarvas Csárda térhez is új kitérőket építenek.

Az új villamosokat a tanév kezdetétől, szeptember 1-től láthatjuk az 50-es vonalon, addig viszont pótlóbuszok viszik az utasokat. A munkanapi csúcsforgalmat úgy igyekszik enyhíteni a BKK, hogy a Szarvas Csárda tér és Határ út között 50A jelzéssel plusz pótlóbuszokat indít.