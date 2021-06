Elmaradt a felsőoktatás és a közlekedési infrastruktúra teljes megújítása - többek között erről is ír Matolcsy György abban az elemzésében, amely a Növekedés.hu oldalon jelent meg hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank elnöke tizenkét pontban gyűjtötte össze, hogy szerinte 2010 után milyen területek maradtak kihasználatlanul a gazdaságpolitikában. Ezek között szerepel a nemzeti jövőkép közös elfogadása, az egészségügy megújítása és egy fejlett egészségipar felépítése, illetve a teljes népesedési fordulat és egy átfogó tehetségfeltáró-program bevezetése - írja az atv.hu.

"Itt alapvetően nem is a szakmai kérdést tartom az elsődlegesnek politikai szempontból, hanem azt, hogy Magyarország gazdaságpolitikájának az alakításában kinek van nagyobb befolyása. Matolcsy Györgynek vagy Varga Mihály pénzügyminiszternek" - mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Matolcsy és Varga közti nézeteltérés és szemléletbeli különbség mindig is jellemző volt, de a magyar gazdaságpolitikát ez vitte előre. "A végső eredmény egyébként az lett, hogy a magyar gazdaság válságállóvá vált, tehát, hogy ha megnézzük a legfrissebb GDP adatot az első negyedévre vonatkozólag, akkor az már gazdasági növekedést mutat és egyébként az EU-n belül a magyar gazdaság az élmezőnyben van mind a mai napig" - véli Deák.

Kudarclista az elmúlt évekről?

Dávid Ferenc, a DK gazdasági tanácsadója ezzel szemben azt mondta: Matolcsy György elemzése valójában egy beszámoló az elmúlt évek kudarcairól. "Matolcsy ad egy látleletet, de ami nagyon fontos, hogy nem mondja el az okokat, hogy miért maradtak el ezek az intézkedések, holott Matolcsy Györgynek és csapatának, a magyar kormánynak 2/3-os többsége volt 3 alkalommal, most is az van" - fogalmazott Dávid Ferenc. Hozzátette: az elemzésnek tartalmaznia kellene azt is, hogy az elmaradt intézkedésekért ki vagy kik a felelősek.

Az ATV Híradója megkeresésére a Pénzügyminisztérium azt írta: a kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, ezért továbbra sem kívánja kommentálni a jegybanki fejleményeket. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem reagált egyelőre a híradó kérdéseire.