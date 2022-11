Hogyan lehet előremutató, a jelenlegi válsághelyzetből kiutat jelző módon jelezni azt a kormányzati szándékot, hogy ami eddig volt, az mostantól másként lesz? Ez lett a legfontosabb kommunikációs feladat azt követően, hogy a múlt héten Palkovics László másodszor is beadta a lemondását, de az most - mint ma kiderült - Orbán Viktor el is fogadta.

A döntés - ami egyúttal maga alá temette a TIM-et is - egy "strukturális átalakítás" eredményeként önálló Energiaügyi Minisztériumot hoz létre december 1-el.

Az már a bejelentést követően kiderült ugyan hogy nem minden energiaügy tartozik majd a tárcához (mert a Paks II. projekt előrevitele megmarad Szijjártó Péter feladata, ami eleve idézőjelbe teszi, hogy minden energiaügy egyetlen miniszter irányítása alá kerül), de Lantos Csabának ennél komplexebb feladata lesz: az utóbbi hónapokban kialakult európai, globális helyzethez a jelenleginél jóval inkább illeszthető, illeszkedő magyar kormányzati energiapolitikát kell majd kitalálnia és végigvinnie.

Mindezt akkor, amikor - és ezt éppen a jelen helyzet mutatta meg egyértelműen - a magyar energiapolitika zsákutcába jutott, és nyilvánvalóvá lett, hogy az eddigi energiastratégiát újra kell gondolni. át kell írni.

A miniszterjelöltet bejelentő hírrel kapcsolatban azonban nem csupán az ad okot a további találgatásokra, hogy egy mondattal letudva a tárca leendő feladatait, valójában milyen változásokat is jelentett be a kormány december 1-jei határidővel ("Az új minisztérium az energiapolitika egységes irányításáért felel, és az Energiahivatal hatásköreinek többségét is átveszi"), hanem mindezek képi illusztrálása is. Ez volt látható a kormany.hu-n:

Az MTI által készített felvétel, az éjszakai Mátrai Erőmű látképe funkcionális vagy esztétikai értelemben akár mestermű is lehet, de a kép azt a funkcióját, hogy a köré írt hírt - annak ígéretét, hogy a magyar energia ügyét mostantól majd még jobb irányba fordítják - megerősítse vagy nyomatékosítsa, nem tudja ellátni.

A Mátrai Erőmű ugyanis az egyik oka annak, hogy a magyar energiaszektor ma ott tart, ahol. A kormány erőlködött ugyan a lignit tüzelésű erőmű feltámasztásával, a 2+1 blokkos működéséből azonban nem volt lehetséges a 4 blokkos termelésre átállás, és ezt a céget irányító menedzser távozása is nyomatékosította. A visontai cég - melyet egy tavaly decemberi kormánydöntés értelmében csupán a működésben tartására is évi, mintegy 45 milliárd forint állami támogatással finanszíroz az államkassza -, nem éppen a szebb jövő leképezése. Arról nem is szólva, hogy az új miniszter érkezését egy olyan képpel sikerült illusztrálni, amin egy olyan cég látható, amit éppen Palkovics László minisztersége alatt vett meg az állami tulajdonú MVM.