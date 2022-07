Ha hatékony, klímabarát, gyors és olcsó közlekedést akarunk, ez a vasutat jelenti. Az újonnan megalakult Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) már nemcsak szakmai felügyeletet lát el a MÁV-Volán felett, hanem a vállalatcsoport tulajdonosi joggyakorlója is - mondta az MTI szerint Palkovics László. A kormány olyan politikát folytat, amely a tiszta, energiahatékony vasutat a jövő közlekedésének tekinti, nemcsak a személyszállításban, de az árufuvarozásban is a kötött pályának szán központi szerepet, ezt tekinti a jó megoldásnak.

A kormány nagyjából 6000 milliárd forintot szán erre a következő időszakban. Ebből 4000 milliárd forintot fordít a vasúti infrastruktúra fejlesztésére és 2000 milliárdot a vasúti gördülőállomány továbbfejlesztésére.

Fontos stratégiai célnak nevezte Palkovics az egykor híres magyar vasúti járműgyártás visszaállítását, azt hogy magyar tulajdonú cég gyártsa a magyar vasúton közlekedő járműveket, és külföldön is képviselje a magyar ipart.

Bőven van hova fejlődni

A miniszter szerint a Nemzeti Közlekedési Központ közreműködésével az utasok igényeihez igazodó, az autózással árban és időben is versenyképes szolgáltatáskínálat, egységes menetrend, és összehangolt tarifarendszer kialakítása a cél. Szeretnék, ha az országon vasúton áthaladó árumennyiség is nőne. Az EU-ban és Magyarországon is 20 százalékos a vasút aránya a személyforgalomban és az áruforgalomban, 2050-ig ennek minimum megduplázása a cél - hangsúlyozta az MTI szerint Palkovics, hozzátéve, ha minden rendelkezésre álló eszközt ennek érdekében mozgósítanak, akkor ez nem elérhetetlen.

Új vasúti stratégiát fogad el a kormány

Várhatóan 2023 elejére elkészül Magyarország új közlekedési stratégiája, amelyben 2040-ig rögzítik az ágazati célokat; a kormány július 27-én tárgyalja - és a tervek szerint el is fogadja - az új vasúti stratégiát - közölte az ipari miniszter.

Palkovics László a stratégiai célok megfogalmazásánál fontosnak nevezte a mérhető kritériumokat, ezek közé sorolta, hogy bármelyik hazai településről tömegközlekedéssel legfeljebb egy órán belül elérhető legyen a minimum 160 kilométer/órás vasúti szolgáltatás. A közeljövő ágazati terveiben kiemelt szerepet kell kapniuk a közlekedési közszolgáltatásokban dolgozó szakembereknek.

Az új államtitkár szerint is a vasúté a jövő



Vitézy Dávid, közlekedésért felelős államtitkár egyebek mellett arról beszélt, hogy világszerte azt tapasztalják, nem volt helyes a közúti szállításra építő korábbi politika, a vasútfejlesztés jelenti a jövőt. A hagyományos vasúti technológiára építve a digitalizáció eszközeivel "a vasútnak nagyon is van jövője". Éppen ezért a MÁV-Volán csoportra alapozva fejlesztik a vasúti áru- és személyszállítást a következő évtizedben.

Vitézy szerint számos fejlesztés zajlik a magyar vasút életében, például a határok mentén, a szerb határ felé jelenleg is dolgoznak, hogy augusztus elsején a Szeged-Röszke vonal első szerelvénye áthaladhasson, a nyugati-határon digitalizációs fejlesztésen dolgoznak. Nagy tervek vannak a Budapest-Belgrád vasútvonal vagy a V0 teherforgalmi vasútvonal fejlesztésével.