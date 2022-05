Négy éve országos híre ment annak a videónak, amiben a Mátészalka Leaks nevű csoport csigának öltözött aktivistája lefutott a Debrecen–Mátészalka-vonalon egy személyvonatot, hogy ezzel is érzékeltesse: milyen lassan járnak a vonatok ezen a pályaszakaszon. Akkor a vasúttársaság azt ígérte: az érintett szakaszon 60 km/óráról 80 km/órára növelik a sebességet. Eltelt négy év, mi történt? – kérdezte a MÁV-ot a Telex.

A válasz szerint számos fejlesztés és javítás történt az elmúlt négy évben, körülbelül egymilliárd forintot költöttek a sebességkorlátozások megszüntetésére. A vasúttársaság szerint 2018 óta 23 kilométernyi szakaszon tudták növelni a sebességhatárt, és emellett „a vonatok menetrendszerűsége is javult”. A tavalyi és az idei első négy hónap adatai alapján így minden 10 vonatból 9 pontosan érkezett.

Persze ezt a menetrendet továbbra sem nehéz betartani. Egy Debrecen–Mátészalka-út a MÁV menetrendje szerint átlagosan több mint másfél órát vesz igénybe: a légvonalban nagyjából 75 kilométeres út 1 óra 40 és 1 óra 50 perc közé tehető (autóval is nagyjából 1 óra 20 perc). Ez a vasúti menetidő lényegében ugyanannyi, mint 2018-ban volt, csak néhány perces különbségek figyelhetők meg.

Az utasok azonban nem nagyon érzik a vasúttársaság által felsorolt kedvező változásokat. A lap által megkérdezett utazók közül többen azt állítják: nem tapasztaltak változást, szerintük például a vonatok most is rendszeresen késnek. Emellett többnek továbbra is szinte használhatatlan a mosdója, működésképtelen a hőszabályozása: a melegben a klíma, a hidegben a fűtés.