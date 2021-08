Akár havi 10 ezer euró ösztöndíjat is kaphat egy vendégoktató a kormányközeli Mathias Corvinus Collegiumtól (MCC), de a fiatalabbak (35 év alatt) is 5000 eurónyi juttatásban részesülhetnek – írja a Telex az intézmény honlapján található számok alapján.

Az összeg magába foglal utazást, egészségbiztosítást, szükség esetén vízumot, lakhatást, irodahelyiséget, részvételt külföldi konferencián és költőpénzt is. Az ösztöndíj időtartama két héttől legfeljebb egy évig tart.

A külföldi szakembereknek (vagy külföldön élő magyaroknak) címzett látogatói ösztöndíjprogram 2020-ban indult. Az első neveket idén februárban jelentették be. A vendégoktatók között felbukkantak olyan nevek is, akikkel kapcsolatban még az MCC-n elérhető leírás sem árulkodik meggyőző tudományos munkásságról. Az egyik vendégoktató például Benjamin Harris-Quinney, aki egy brit kutatóintézet vezetője, egy brit konzervatív bulvárlap, a The Daily Express publicistája.

Az 5 és 10 ezer eurós, akár egy évig is tartó vendégoktatói ösztöndíjak azért is figyelemre méltóak, mert rendkívül távol állnak a hazai egyetemi életben elérhető fizetésektől. Nyáron posztolta ki Urkom Aleksander, az ELTE adjunktusa, hogy „542 EUR (192 506 forint). Ennyit keres ma Magyarországon egy egyetemi adjunktus, doktori végzettséggel, folyamatos kutatói és publikálási kötelezettséggel”.