A nemzetközi hálózatépítést folytatva a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tulajdont szerzett a bécsi Modul Egyetemben, így

újabb egyedülálló képzési és tanulási lehetőséghez jutnak az ott tanuló és a Kárpát-medencei magyar diákok

– közölte az intézmény.

A közlemény szerint ezen túlmenően a tehetséggondozó intézmény komoly nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódik.

Azt írták, az elmúlt 15 évben folyamatosan fejlődő bécsi intézmény eredményei magukért beszélnek. A turizmussal foglalkozó magánegyetemként alapított Modul Universität Wien akadémiai programjai az évek során folyamatosan bővültek, és ma már nemzetközileg elismert magánegyetemnek számít, amely programjai alap-, mester- és doktori szinteken érhetőek el.

Míg 2007-ben 80 diák számára kínáltak három képzési programot, addig ma már 1100 diák tanul nemzetközi menedzsment, fenntartható fejlődés, alkalmazott adattudományok, turizmus és szolgáltatás menedzsment szakokon, 11 különböző képzési program keretében, az egyetem bécsi és nanjingi campusán

– ismertették.

Hozzátették, a Modul Universität Wien magas szintű gyakorlati képzést nyújt és ott komoly kutatási programok is megvalósulnak, ebbe kapcsolódik be most az MCC, és oktatói, kutatói is.

Kiemelték: a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorolásához többdimenziós, felhasználóorientált megközelítést alkalmazó U-Multirank 2020-as kiadása szerint a Modul Universität Wien a világ legtöbbet hivatkozott tanulmánnyal rendelkező 25 egyeteme között szerepel.

A bécsi Modul Egyetem jól illeszkedik a Mathias Corvinus Collegium profiljába – írta a Facebook-on Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója:

A távlati cél az, hogy olyan egyetemi és akadémiai közeg jöjjön létre, ahol a tudományos élet, valamint a gazdasági és a közélet meghatározó szereplői megfordulnak és megosztják egymással meglátásaikat, tapasztalataikat, ezzel is ösztönözve a további párbeszédet – áll az MCC közleményében.