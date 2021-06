Meddőségi kezelések államosítása: jöhetnek még meglepetések

Családpolitikai és nemzetgazdasági szempontból is megkérdőjelezhető a reprodukciós eljárások államosítása, ami az állami intézmények hosszú várólistái miatt külföldre kényszerítheti a gyermekre vágyó meddő párokat - áll a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete közleményében, amelyben aggodalmuknak adnak hangot és egyeztetést kezdeményeznek a döntéshozókkal a törvénymódosítási javaslat miatt. A Primus szerint a rendelkezést veszélyes precedenst teremt más reprodukciós eljárások – például a széles körben végzett inszeminációs beavatkozások – kapcsán is, mert a javaslat szövegezése megalapozza ezek államosításának kereteit is.