Kedden megérkezett az 5-11 évesek koronavírus-fertőzés elleni védelmére kifejlesztett Pfizer-BioNTech vakcina 42 ezer adagos szállítmánya.

Az oltóanyag 21 napos eltéréssel két adagos oltási rendben alkalmazandó - írja közleményében a Pfizer.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyarországi oltóprogram szervezése, a készletek megtervezése és beszerzése a magyar állam hatásköre, nem a gyártóé.

Magyarországon eddig 6 364 167 fő kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát, közülük 6 103 465 fő már a második, 3 688 593 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette a koronavirus.gov.hu oldal adatai szerint.

Az 5-11 éves gyermekek közül 81 ezren kaptak oltást, a 12-17 éves kamaszok 47 százaléka oltott.

Az oltási akció februárban is folytatódik, minden csütörtökön, pénteken, és szombaton a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani - olvasható a központi oldalon.