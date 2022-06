Az idei meggytermést a tavalyi aszályos nyár is befolyásolja, ráadásul az ősz és a tél sem volt csapadékban gazdag - írja a Világgazdaság. Az április elején hullott csapadék segítette a terméskötődést, és a nagy tavaszi fagyokat is megúsztuk, de április elejétől kezdve gyakorlatilag június elejéig érdemi csapadék sehol sem érkezett. A gyümölcsméret emiatt most sokkal apróbb a szokásosnál – árulta el a napilapnak Apáti Ferenc, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke.

A fán megkötődött gyümölcsök darabszáma alapján akár 30 százalékkal is nagyobb termés lehetne, mint a tavalyi 60 ezer tonna körüli, vagyis meglehetne a 75-78 ezer tonnás meggytermés is. Viszont, ha a gyümölcsméreteken nem segített az eső, akkor rosszabb esetben ismét megrekedhet a 60 ezer tonnás szinten a hazai meggytermés – mondta Apáti Ferenc.

Ha a 60 ezer tonnához lesz közelebb a termés, mert apró marad a gyümölcs, akkor a nagy kérdés nem is az lesz, hogy 60 vagy 66 ezer tonna a termés mennyisége, hanem az, hogy mennyi lesz a 18 milliméter fölötti átmérőjű, konzerv- és hűtőipari feldolgozásra alkalmas gyümölcs. Az ennél kisebb méretű meggy ugyanis nem kell a feldolgozóknak.

A termelői árelvárások a kilónként 90 eurócentnek megfelelő forint körül mozognak, minimumként pedig az elmúlt két-három év mintegy 200 forintos átlagárát – ami a belföldi feldolgozóknak beszállított első osztályú meggyre volt jellemző – plusz a 40-50 százalékos költségemelkedés megfizetését remélik, Így legalább 280-300 forintos kilónkénti árban bíznak. A feldolgozói induló árakról egyelőre annyit lehet tudni, hogy valamivel ez alatt vannak, de azért nincsenek messze a két fél elképzelései.