Móricz-Sabján Simon napilapos munkája mellett személyes anyagokat is készített, hivatalos oldala szerint elsősorban az emberre és környezetére koncentrálva. Hosszabb távon, akár évekig foglalkozott egy-egy témával. Alapítója volt a Pictorial Collective magyar fotográfusok csoportjának is.

Pályafutása alatt kétszeres China International Press Photo Contest nyertes, illetve Pictures of the Year International (POYi), NPPA Best of Photojournalism, Prix International de la Photographie, PDN, FCBarcelona Photo Award, Slovak Press Photo és ASPAward díjat is kiérdemelte.

Munkáival számos külföldi és magyarországi elismerés mellett 43 alkalommal nyert díjat a Magyar Sajtófotó Pályázaton, közöttük háromszor a MÚOSZ Nagydíját, 6 alkalommal a Munkácsi Márton díjat a legjobb kollekcióért, három alkalommal a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díját, és háromszor a legjobb hírképért járó Escher Károly-díjat.

2022-ben megkapta a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat is. E rangos elismerés apropóján az Index Nagykép rovatában egy válogatás jelent meg Móricz-Sabján Simon díjnyertes képeiből.