A járvány eleje óta megszokott Magyarországon a kormányzati kommunikációban, hogy a koronavírus által okozott kiugró magyar halálozási adatokat igyekeznek relativizálni.

A koronavirus.gov.hu oldalon naponta közzétett halálozási statisztikákban ugyanis rendszerint azt írják, hogy "az elhunytak többségében idős, krónikus betegek voltak". Ezzel azt a látszatot igyekeznek kelteni, hogy a halál oka valójában nem is a koronavírus-fertőzés volt, s hogy az elhunytak "krónikus" betegségük miatt lettek a járvány áldozatai.

A másik visszatérő eleme a kommunikációnak az, hogy a magyar halálozási adatok azért kiemelkedően magasak, mert a magyar statisztika nagyon szigorúan értelmezi a koronavírusos halottak fogalmát. Ide számít mindenki, aki elhunyt, de közben koronavírus fertőzött volt, még akkor is, ha a halál kiváltó oka nem a vírusfertőzés volt.

Ez igaz lehet, ha az összehasonlítást Oroszországgal tesszük, ahol a statisztikákból kiderül, a járvány kezdete óta az előző évek átlagához képest mintegy 1,2 millió fővel emelkedett a többlethalálozás, miközben a hivatalos statisztikákban mintegy 340 ezer Covid-19 áldozat szerepel. Németországban azonban a többlethalálozás 110 ezer fő volt a 121 ezernyi Covid áldozattal szemben.

Magyarországon az Economist gyűjtése szerint ez a két adat 46 ezer fő és 43 ezer körüli, a többlethalálozás a január közepe óta csak becsült adat a lap modelljében.

Tényleg a Covid-19 a halál oka

A németországi tapasztalatok azt mutatják, hogy hiába számolja a statisztika az összes elhunyt koronavírus fertőzöttet a Covid-19-es halálesetek közé attól függetlenül, hogy tényleg a fertőzés következtében következett-e be a halál, ez nem módosítja jelentősen a számokat.

Kiderült ugyanis, hogy a koronavírussal elhunytak döntő többsége tényleg közvetlenül a fertőzés miatt vesztette életét - derül ki a Lancet című tudományos folyóiratban frissen publikált tanulmányból, amely a német Covid-19 boncolási jegyzőkönyvezési rendszer adatait vette alapul.

A kutatók megállapításai szerint a vizsgált 1095 Covid-19-es halálként regisztrált elhalálozás 86 százaléka volt közvetlenül a Covid-19-es fertőzés következménye. Csak 14 százalék volt azok aránya a vizsgált eseteken belül, akik valamilyen más ok miatt hunytak el.

Németországban 100 ezer fő összesen 1449 koronavírusos haláleset jut, míg Magyarországon 4514. Ráadásul a magyar halálesetek sokaságában nemcsak az a tragikus, hogy milyen sok volt, hanem az is, hogy milyen sok aktív életkorú esett áldozatául a betegségnek.

Brutálisan sok a fiatalabb áldozat

A legutolsó összesítés a magyar áldozatok korcsoport szerinti megoszlásáról még tavaly tavaszi, akkor összesen 3484 volt a 60 év alatti áldozatok száma - ekkor még az összesen áldozat száma 30 ezer körül járt, mostanra ez a másfélszeresére emelkedett. A 60 év alatti áldozatok száma így jóval 5000 felett járhat, s ebben a számításban még figyelembe se lett véve, hogy az azóta végigsöprő delta-variáns arányaiban sokkal több fiatalt betegített.

Ehhez képest a Magyarországnál több, mint nyolcszor népesebb, 83 milliós Németországban 6700 körül volt február közepén a 60 év alatti koronavírus áldozatok száma. Ausztriában a 64 év alattiakra vonatkozóan vannak adatok, ott 1321 áldozat került ki ebből korosztályból (a 60 év alattiak száma jóval ezer alatti lehet).

Így Magyarországon ha igaz is, hogy nap mint nap elhunynak többségében idős és beteg emberek a koronavírus járvány következtében, az is igaz, hogy napi mint nap halnak meg nem idős és egyébként nem beteg emberek is.