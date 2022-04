A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint a pandémia sok vendéglátós helyet tett tönkre, az éttermek 20 százaléka nem nyitott ki a járványt követően. Flesch Tamás szerint a külföldi turisták zöme korábban Oroszországból, Kínából és Izraelből érkezett. Az orosz-ukrán háború miatt azonban kevesebb foglalásuk van a fővárosi szállóknak.

„Háborúhoz képest azt lehet mondani, hogy a beutaztatók vendégforgalom még mindig olyan jó 15-20 százalékkal alacsonyabb, mint a Covid előtti időszakban volt, ugye ennek tényleg a legnagyobb része az, hogy a háború és a háború okozta gazdasági helyzet és az infláció, ami vissza tart embereket.” - fogalmazott az ATV-nek.

Kenal Gyula, a Moments Hotel szállodaigazgatója elmondta: „márciusban már mindenki nagyon nyugodtan hátradőlt, hogy most már újraindultunk, és jött ugye a válság és abban a pillanatban meg is állt a forgalom, és nem csak az orosz és ukrán vendégek tűntek el, hanem en bloc a vendégek foglalásai szűntek meg, majd utána jöttek az orosz szankciók és az orosz vendégek nem jöttek.” A szálloda igazgatója azonban bizakodó, bár az orosz turisták továbbra is elmaradnak.

A szektor aggodalmait fokozza, hogy a költségvetés rossz helyzete miatt kormányzati támogatásban is legfeljebb csak reménykedhetnek.