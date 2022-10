Ha összességében nem is, a mosást tekintve tudatosabb háztartásigép-használatot hozhat az energiavészhelyzet a magyaroknál. A Gorenje kutatása szerint tízből öt magyar változtatott a mosási szokásain spórolás céljából. A megkérdezettek 21 százaléka kevesebbet, míg közel 20 százalék alacsonyabb hőfokon mos mióta elszabadultak az energiaárak. 18 százalék több ruhát tesz a gépbe egy-egy mosásnál, a válaszadók 10 százaléka pedig a fél adag-opciót használja, hogy többet takarítson meg.

A kutatásban résztvevők több mint 40 százaléka egyébként a 40 fokos programra esküszik, míg minden ötödik megkérdezett 30 fokon mossa a ruhákat. A felmérésből az is kiderült, hogy a résztvevők mindössze 12 százaléka használ eco-programot, míg 10 százalék automata, 8 százalék pedig 15-30 perces gyorsprogramot indít be a leggyakrabban.

Fiatalabbak a mosógépek

A mosógépek életkorát tekintve sokkal jobb a helyzet, mint pár évvel ezelőtt: a válaszadók majdnem harmadánál még csak 2-3, közel 30 százaléknál pedig 4-5 éves a háztartásában lévő mosógép – mondta Simon Anikó, a Gorenje marketingvezetője. Mindössze a kitöltők 8 százaléka használ 8-9 éves gépet, és csak minden ötödik magyar háztartás mos 10 vagy annál is idősebb készülékkel.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a közép- és hosszú távú takarékoskodás már a vásárlásnál is felülírja a korábbi preferenciákat. Tízből öt válaszadónak már nem az ár, hanem a készülék vízfogyasztása és energiamegtakarítása lenne a legfontosabb szempont, ha most vásárolna mosógépet. A szakértő hozzátette, hogy életkortól függetlenül minden korosztály számára az energiatakarékoskodás élvez most prioritást, ami a megnövekedett kiadásokkal és a spórolási szándékkal magyarázható.

A piacon található legújabb mosógépek besorolásánál már a ciklusonkénti teljes energia- és vízfogyasztás, valamint a maximális centrifugálási sebesség is meghatározó

Csak minden harmadik válaszadó nézi meg először a készülék árát, a kitöltők 8 százalékának a készülék márkája, 5-5 százaléknak pedig a garanciafeltételek, valamint az ingyenes szállítás és beüzemelés a legfontosabb szempont.

Az új energiacímkék értelmezése kezdetben ugyan sokaknak nehézséget okozott, a válaszadók 53 százaléka már tisztában van azzal, hogy egy A-energiabesorolású mosógéppel nemcsak jóval több áramot, hanem több vizet is meg lehet takarítani, mint egy alacsonyabb energiabesorolású modellel.

