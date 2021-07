Új szupernövény jelent meg, hektárja félmillió forintot is hozhat

Terjed az országban a facélia növény termesztése, vetőmagjának tonnája közel egymillió forintba is kerülhet. Egyes termelők vetőmagtermesztési céllal vetik, mások zöldtrágyanövényként hasznosítják. Hosszan virágzik, remek mézelő, ezért a méhészek számára is közkedvelt. A mézontófűként is ismert növényt már most több mint hatezer hektáron termesztik Győr-Moson-Sopron megyében.