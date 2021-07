Mennyi eper van az eperjégkrémekben? Melyik a legjobb? - Megjött a teszt eredménye

Jégkrémteszt a Tudatos Vásárlók Egyesületétől, amiből kiderül, hogy a vizsgált 34 eper/epres/eper ízű jégkrém miből is készül valójában. Elsősorban a termékek gyümölcstartalmát és cukortartalmát vizsgálták, de az aromák, emulgeálószerek és stabilizátorok jelenlétét is szemügyre vették, hiszen még ha ezek nem is jelentenek nagyobb egészségügyi kockázatot, de jelenlétük a termék minőségére nagyban utal.