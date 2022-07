Azok közül az uniós országok közül, amelyek közölnek erről adatokat, Magyarországra érkezett a legdrágábban az orosz gáz májusban - írja a G7. Az Eurostat külkereskedelmi adatai szerint átlagosan 123 eurócentért jött be az országba egy köbméter gáz, ami az akkori euróárfolyamon számolva 475 forint.

Az átlagár mind euróban, mind forintban történelmi csúcs, ez azonban annyira nem meglepő, miután az orosz import ára minden jel szerint két hónapos csúszással követi a tőzsdei jegyzéseket. Márpedig márciusban az orosz-ukrán háború kitörését követően az irányadónak tartott holland tőzsdei gázár, a TTF is rekordszintre emelkedett. Az orosz importár is ezt követhette le májusban.

Nincs messze a piaci gázártól



Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem az az ár, amennyiért a magyar állam, egész pontosan az állami MVM-csoport veszi a gázt az orosz Gazpromtól a tavaly kötött, és a kormányzat által rendkívül jónak értékelt szerződés keretében. Ugyanakkor szinte biztosan nincs is messze tőle.

Szakértők szerint a hasonló szerződések alapján valószínűleg az MVM-nek és a Gazpromnak is van lehetősége ugyan éven belül játszani a mennyiségekkel, de így is simán 80-90 százalék körüli lehet az MVM részesedése a teljes orosz importból. Mindez pedig azt jelenti, hogy a külkereskedelmi adatok elég pontosan mutathatják a Gazprom-MVM ügyletek árváltozását is.

Lassú tárolás a gázáraknál



Magyarország a többi európai országhoz viszonyítva lassabban kezdte tárolni a gázt a háború kitörése után, amit egyes szakértők úgy értelmeztek, hogy a magyar fél inkább kicsit kivár, hátha kedvezőbb lesz a helyzet, és később nagyobb ütemben olcsóbban lehet majd vásárolni.

Ha volt ilyen elképzelés, akkor nem jött be. Bár április-májusban még úgy tűnhetett, hogy a háború kitörését követő csúcsokhoz képest alacsonyabb szintre áll be a gáz ára, júniusban újabb fordulat jött. Az az oroszok sorra állították le a szállításokat a különböző vezetékeken, így az árak a márciusi csúcsnál is jóval magasabb szintre emelkedtek. Magyar részről a költségeket ráadásul tovább fokozta a forint rohamos gyengülése.

A kormányzat, illetve az oroszokkal szerződésben álló MVM így július elején valószínűleg azt látta, hogy most ugyan kissé kevesebbet kell fizetni a Gazpromnak, mint tavasz végén, ám szeptemberre olyan drágán kaphatjuk a gázt, ami végleg fenntarthatatlanná teszi a rezsicsökkentést.