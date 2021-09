Mennyit költenek különböző bogyókra, azaz vitaminokra és étrendkiegészítőkre, funkcionális élelmiszerekre és a sporttevékenységekre a régiósban élők - többek között ezt a kérdést tette fel saját vásárlóinak a Közép-Kelet-Európa 14 országában fitnesztermékeket kínáló webboltot működtető GymBeam.

A végeredmény a következő:

49 százaléka 10-30 ezer forintot,

27 százalék pedig 5-10 ezer forintot költ erre a célra.

A válaszokból kiderült az is, hogy bár a felmérésben túlsúlyban voltak a gyakran sportoló, a táplálkozással és az egészségükkel az átlagnál többet foglalkozók, a megelőzésben már kevésbé voltak tudatosak: keveseknek jön össze a napi minimum 7 óra alvás, és a válaszadók több mint fele nem jár rendszeresen szűrővizsgálatokra.

A megkérdezettek 54 százaléka egészségesebben táplálkozik, próbál vitamindúsan étkezni, 53 százalék jobban figyel az egészségére, 25 százalék pedig többet sportol a járvány kitörése óta. Szász Judit, a GymBeam Magyarországért felelős countrymanagere azt mondta: A kollagénes és proteines termékek trendje továbbra is töretlen, sőt egyre többen és egyre idősebb vásárlók is keresik, és iktatják be ezeket a termékeket az étrendjükbe, még akkor is ha csak mérsékelten jelenik meg a sport az életünkben. A fehérje az örök favorit, a többség nem követ speciális diétát.