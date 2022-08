Harminc százalékkal drágulhat az iskolai közétkeztetés szeptemberben az alapanyagok, a rezsi és az üzemanyag áremelkedése miatt – mondta az InfoRádiónak a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke. Zoltai Anna szerint a menzát működtetők ebben a gazdasági környezetben már nem tudnak megfelelni a minőségi követelményeknek sem.

Mint arról korábban a Napi.hu is beszámolt, ezt jelentheti, hogy egyetlen étkezés ára meghaladja az 1000 forintot.

Minden sokkal drágább lett, az alapanyagok, a rezsi és a céges autók üzemanyaga is, továbbá érthető módon a dolgozók is magasabb bért követelnek, tehát a közétkeztetőknek is muszáj árat emelniük – fogalmazott Zoltai.

A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének – a KSH árakra alapozott – becslése szerint már tavasszal 30 százalékos emelkedés volt tapasztalható, vagyis a tanév kezdete előtt nagyjából ilyen mértékű „átalakításokra” kell számítani a közétkeztetés térítési díjaiban. „De benne van a kockázat a rendszerben – jegyezte meg a szakember –, hiszen senki nem tudja, hogy az év végén még milyen árváltozások, emelkedések lesznek, amelyek hatással lesznek a rendszerre.”

A közétkeztetők szövetségének elnöke ebben a helyzetben nem tartja szerencsésnek, hogy a kormányzat éppen most kezdte ellenőrizni a 2014-ben bevezetett szigorú szabályok alkalmazását, nevezetesen, hogy teljesülnek-e a korcsoportokra lebontott kötelező napi energia- és tápanyagbeviteli értékek a menzákon. Zoltai Anna szerint ez a rendelet, főként a jelenlegi gazdasági helyzetben, betarthatatlan. Ezt tavasszal már jelezték az illetékes államtitkárságnak.

A cégek és az önkormányzatok ezekben a napokban tárgyalnak az új menzai árakról, a szülők tehát a hónap végén megtudják, hogy mennyivel fog többe kerülni a gyermekük bölcsődei, óvodai és iskolai étkezése – mondta a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke.