Az állomáson 5,4 Celsius fokot mértek, amellyel megdől a 2017-ben ezen a napon mért 5,5 fokos hőmérsékleti rekord.

Mindeközben a déli határvidéken ebből gyakorlatilag semmit nem lehetett érzékelni, ugyanis arrafelé egy átvonuló gyenge hidegfront szakadozott felhőzete akadályozta a kisugárzást, így kifejezetten enyhe volt a hajnal.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a vasárnapi eddigi rekord (és a várható új érték is) jóval magasabb a környező napok leghidegebb értékeihez képest - ezt az is bizonyíthatja, hogy bár holnap reggel is előfordulhatnak a maihoz hasonló, 5-6 fokos minimumok a hidegre érzékeny helyeken, a napi hidegrekord akkor nem igazán forog veszélyben. Ezt egyébként 1989-ben mérték Szokolya (Királyrét) állomáson és 3,9 fok volt.