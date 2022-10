Hétfőn délnyugat felől tovább növekszik a fátyolfelhőzet, amely főként a Dunántúlon meg is vastagszik, így ott erősen felhős időszakok is valószínűek, míg északkelet felé haladva egyre inkább a napsütés dominál majd. Néhol nem zárható ki kisebb, jelentéktelen eső. A délkeleti, keleti szelet élénk, az Alpokalján olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű - írja az OMSZ.

Kedden szakadozott frontfelhőzet mellett hosszabb-rövidebb napsütésre is lehet számítani. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Hajnalban pára- és ködfoltok lehetnek. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között valószínű, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul

Szerdán a gomoly- és fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb napsütés is várható, és helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Hajnalban pára- és ködfoltok képződhetnek. Az északi, északkeleti szél csak néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Csütörtökön a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű, számottevő csapadék nem várható. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Az északi, északkeleti, majd a Dunántúlon a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között valószínű, azonban a szélvédett, kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Pénteken több-kevesebb napsütés is lehet, de nyugat, északnyugat felől fátyolfelhőzet, majd vastagabb felhőzet is érkezik. Nagyobb eséllyel az északnyugati, északi országrészben helyenként előfordulhat eső, zápor. Hajnalra ködfoltok képződhetnek. Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően 5 és 11 fok között alakul, az északi völgyekben azonban hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 14 és 20 fok között lesz.

Szombaton a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap. Nagyobb eséllyel az északkeleti országrészben néhol előfordulhat eső, zápor. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Néhol megélénkülhet a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel. Néhol előfordulhat eső, zápor. Hajnalra több helyen is képződhet köd. Néha megélénkül a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között lehet.