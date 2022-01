Hideg, kellemetlen idő várható jövő héten

Sokszor szeles, hideg idő várható a jövő héten. Többfelé mínusz 10 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő, néhol napközben is fagypont körül alakulnak a maximumok. Emellett napsütésre, de helyenként hószállingózásra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.