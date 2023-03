Az egyik a csopaki vasútállomás restijéből kialakított apró étterem, a Resti by Laurel volt.

Február elején, szombaton érkezett egy kissé gyanús foglalás: angliai telefonszámról jött, és egyedül jelentkezett be a vendég

– mesélte a We Love Balatonnak Karácsony Bence, a bisztró séfje. A vendég előre írt kommentet is, a legtöbben általában csak a helyszínen jelzik az igényeiket. Pontosan érkezett az úriember és kimért, de nagyon udvarias volt, semmilyen érzelem nem látszott az arcán.

Gyanús volt, mert télvíz idején ritkán téved Csopakra turista, ráadásul egyedül, de minden úgy zajlott, ahogy szokott bármelyik este. Nagyon örülünk, én egyáltalán nem is számítottam erre. Minőségi ételeket akartam készíteni vidéken, ennyi volt a célom, úgyhogy ez már csak plusz.

– teszi hozzá Karácsony Bence.

Csopaki Resti by Laurel is the Lake Balaton outpost of Restaurant Laurel in #Budapest and is certainly making its mark #Csopak #Hungary pic.twitter.com/t3lrKcHUeI — The MICHELIN Guide (@MichelinGuideUK) March 5, 2023

A vendég csatlakozott a szabadtéri bodagsütéshez is (a degusztációs menü egyik tétele a green eggben készülő cigánykenyér, amit a séf a vendégek előtt, kint készít el.)

A több mint százéves francia étteremkalauz ismeretlen kilétű inspektorai a kiadvány fennállása óta több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékeltek. A mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai kalauznak, amiben pusztán szerepelni is mérhető turisztikai hatással is bír.

A szigligeti Villa Kabala 14 másik balatoni étteremmel együtt bekerült a 2022. novemberében megjelent magyarországi Michelin-kalauzba, az ajánlott éttermeknek járó Tányér jelöléssel.

A Michelin Twitter-bejegyzéséről a Dining Guide-tól értesültek, meséli Fölföldi-Terjék Petra, a Villa Kabala társtulajdonosa.

A Tányér után fel voltak készülve, hogy az ellenőrök idén is jönnek majd, igaz, tavaly később érkeztek. A Villa Kabalában minden nap változik a menü, ezért a képek alapján nagyon könnyen visszakövethető, hogy mikor járt ott az ellenőr, és arcot is tudnak hozzá párosítani. "Egy üzleti vendég volt, aki meg is szállt nálunk, és aznap fogyasztotta el a degusztációs vacsorát" – eleveníti fel az eseményeket az étteremtulajdonos.

Stresszes este volt, attól függetlenül, hogy nem tudtuk, ki ő, mert aznap volt az az óriási, országos vihar. Megérkezett, elfoglalta a szobáját, 18 óra 7 perckor elment az áram egész Szigligeten, és csak fél 9-kor jött vissza. A menüsornak az első egyharmadát gyertyafényben költötte el, a szakácsok is gyertyafényben főztek a konyhán, és gyakorlatilag telt ház volt, de megoldottuk.

"Most az a cél, hogy megőrizzük a Tányért, és megpróbálunk szépen, lassan, fokozatosan feljebb lépkedni" – tette hozzá.

A Twitter-bejegyzések alapján az étteremkalauz inspektorai a napokban megjelentek a kiskunhalasi Rézmozsárban a debreceni Ikonban is.