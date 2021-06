Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az ún. postai kifizetési naptárban – amelyet a Magyar Posta Zrt. juttat el a tárgyévet megelőzően az érintettnek – meghatározott napon jut hozzá az ellátásához (kézbesíti a postás). Ez hagyományosan mindig a hónap 12. napjára esik, viszont ha hétvégére esik, akkor tolódik az időpont is. A Magyar Államkincstár és a posta listája alapján ez egy nappal korábban, 2021. júniusában 11-én történik majd meg.

Fontos tudnivaló még, hogy a nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig. A folyósító szerv törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítja az ellátásokat.

A magas infláció miatt az idén először rendkívüli emelésről döntött a kormány: júniusban már utalják vagy kézbesítik is a 0,6 százalékos emelést. Viszont nagy összegekre nem számíthatnak az idősek, még úgy sem, hogy a 13. havi nyugdíj idén először folyósított egy heti összegére is kifizetik az emelést. Az emelés mértéke 100 000 forint esetén 600 forint, a 28 500 forintos minimális nyugdíj pedig 171 forinttal nő. Aki kapott a 13. havi nyugdíj egy heti összegéből, arra is megkapja az emelést. Vagyis a plusz juttatás idén januárra visszamenőleg érvényes.