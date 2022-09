A valószínűségi előrejelzés szerint a maximumok 20 fok alatt maradnak, illetve a minimumok is folyamatosan csökkennek majd a jövő héten. A hidegre kimondottan érzékeny részeken pedig 5 fok alá is egész könnyedén lehűlhet a levegő, sőt néhol már talajmenti fagy is előfordulhat.

Az OMSZ, Bükk-fennsíkon lévő mérőpontján nagy eséllyel negatív értékekkel is lehet majd találkozni.

Sarkalatos pont lesz az előttünk álló időszakban a fűtés kérdése, amit általában a napi középhőmérséklethez igazítanak. A jövő héten a középhőmérsékletekben is csökkenés várható, így néhol már elindulhat a fűtési szezon.

Változásra csak a jövő hét végén számíthatunk, ekkor ugyanis kissé emelkedni kezd a hőmérséklet.

A meteorológusok is felhívják a figyelmet arra, hogy első használat előtt érdemes szakemberrel átnézetni a kazánokat, fűtőberendezéseket.