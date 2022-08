A csúcsérték az ország döntő részén 35, 36 fok felett, lesz ahol 38, 39 fok körül alakul (mindez árnyékban, szélvédett helyen)!

A napsütést sok felhő nem zavarja majd, frissítő zápor sincs kilátásban, egyedül a Dunántúlon időnként megélénkülő szél javíthat kissé hőérzetünkön.

Még pénteken is általában több órára kisüt a nap. A Tiszántúlon főleg fátyolfelhők lehetnek. Nyugaton kora délelőttől, a középső országrészben főként a déli óráktól a gomolyfelhőzet is erősebben megnövekszik, nyugat felől nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk. A Tiszántúlon estig kevés helyen valószínű csapadék. Másutt nyugat felől egyre több helyen kialakulnak záporok, zivatarok, köztük heves is lehet, felhőszakadással, jégesővel. A délkeleti, majd a sokfelé északnyugatira forduló szelet erős, zivatarban viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 33 és 40, nyugaton helyenként 29 és 32 fok között valószínű - írják a meteorológusok.